«Με είχαν στο στόχαστρο, αλλά πρόλαβα εγώ πρώτος». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε στον ανταποκριτή του ABC, Τζόναθαν Καρλ, την προσωπική διάσταση που είχε για τον ίδιο η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την επομένη της έναρξής της, τον Φεβρουάριο.

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, η οποία πραγματοποιήθηκε με την έγκριση και τον συντονισμό των ΗΠΑ, είχε μόλις σκοτώσει τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλους κορυφαίους Ιρανούς ηγέτες. Ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως την επίθεση με απειλές και φερόμενα σχέδια που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν εκπονήσει Ιρανοί εναντίον του τα προηγούμενα χρόνια.

Έκτοτε, και κατά τους έξι μήνες των πολεμικών επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποφύγει παρόμοιες δημόσιες αναφορές. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. «Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ και ο πρόεδρος Τραμπ γέλασε τελευταίος», είχε δηλώσει τον Μάρτιο, αναφερόμενος στον θάνατο ενός Ιρανού, -το όνομα του οποίου δεν έδωσε-, που, σύμφωνα με τον ίδιο, ηγούνταν ομάδας δολοφονιών και σκοτώθηκε σε αμερικανικά πλήγματα.

Η μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκαλύπτουν την προσωπική διάσταση που έχει αποκτήσει η σύγκρουση, αλλά και την ανησυχία του Τραμπ και της ομάδας ασφαλείας του για την απειλή που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το Ιράν για την ασφάλειά του.

Η ανησυχία αυτή έγινε ιδιαίτερα εμφανής μετά την αποκάλυψη ότι ο Τραμπ άλλαξε κρυφά αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον περασμένο μήνα. Ενώ τα μέσα ενημέρωσης και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του Λευκού Οίκου αναχώρησαν με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ένα Boeing 747, ο πρόεδρος μεταφέρθηκε σε άλλο αεροσκάφος, με το Air Force One να λειτουργεί ουσιαστικά ως δόλωμα.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη. Ο Τραμπ μεταφέρθηκε προς και από το αεροσκάφος μέσα σε φορτηγό τροφοδοσίας, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να είχαν λάβει αξιόπιστες πληροφορίες για πιθανή απειλή ιρανικού πυραύλου εναντίον του Air Force One.

Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη απειλή. Ωστόσο, η αποκάλυψη αποτελεί ακόμα ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο στην ταραχώδη σχέση του Τραμπ με το Ιράν.

Τα μέτρα ασφαλείας και η εικόνα ισχύος του Τραμπ

Ειδικοί σε θέματα κυβερνητικής ασφάλειας έχουν επισημάνει ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν είναι ασυνήθιστα, όταν ένας πρόεδρος ταξιδεύει σε εμπόλεμη ζώνη ή κοντά σε αυτήν. Προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν ταξιδέψει μυστικά σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Ουκρανία, χωρίς όμως τα μέσα ενημέρωσης να αγνοούν εντελώς τις μετακινήσεις τους. Συνήθως υπήρχαν συμφωνίες βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι δεν αποκάλυπταν τις κινήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί το ταξίδι.

Η εικόνα του Τραμπ να κρύβεται μέσα σε φορτηγό τροφοδοσίας εξαιτίας μιας φερόμενης ιρανικής απειλής δεν είναι, ωστόσο, ιδανική για έναν πρόεδρο που έχει επανειλημμένα προβάλει τη δύναμή του, ενώ ταυτόχρονα έχει υποστηρίξει ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά έπειτα από μήνες πολέμου.

Η μυστικότητα που περιέβαλε την επιχείρηση της Μυστικής Υπηρεσίας τις ημέρες και τις εβδομάδες που ακολούθησαν ενδέχεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να είχε μεταξύ άλλων στόχο να μην πληγεί η δημόσια εικόνα ισχύος του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, το γεγονός ότι χρειάστηκε περισσότερο από ένας μήνας μέχρι να γίνει γνωστή η επιχείρηση στην Άγκυρα υπογραμμίζει την απειλή που φαίνεται να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο Τραμπ από το Ιράν, σε μια σύγκρουση την οποία ο ίδιος παρουσιάζει ως σχεδόν ολοκληρωμένη και υποστηρίζει ότι ο αντίπαλός του έχει ηττηθεί πλήρως στο πεδίο της μάχης.

Οι απειλές κατά του Τραμπ μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί

Οι απειλές του Ιράν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καινούργιες. Μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, κατά την πρώτη του θητεία, να διατάξει τον Ιανουάριο του 2020 την πυραυλική επίθεση που σκότωσε τον διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί, η ιρανική ηγεσία είχε υποσχεθεί αντίποινα εναντίον του Τραμπ και ανώτερων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε μία από τις χαρακτηριστικές ενέργειες που καταγράφηκαν εκείνη την περίοδο, ιρανική τοιχογραφία απεικόνιζε ένα drone να στοχεύει τον Τραμπ την ώρα που εκείνος έπαιζε γκολφ στη Φλόριντα.

Οι απειλές φαίνεται, ωστόσο, ότι δεν περιορίστηκαν σε συμβολικές κινήσεις. Το 2022, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε το Ιράν να μην στοχοποιήσει Αμερικανούς πολίτες, αφού είχε εντοπίσει σχέδιο με στόχο τον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον.

Τον Ιούλιο του 2024, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν Πακιστανό, τον Ασίφ Μέρτσαντ, ο οποίος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και να σχεδίαζε τη δολοφονία του Τραμπ. Τέσσερις μήνες αργότερα, ένας Αφγανός υπήκοος, ο Φαρχάντ Σακερί, κατηγορήθηκε για ένα ακόμα σχέδιο δολοφονίας εναντίον του Αμερικανού προέδρου.

Ο Μέρτσαντ καταδικάστηκε τον Μάρτιο του 2026, ενώ ο Σακερί, για τον οποίο οι Αμερικανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι είχε λάβει εντολές από αξιωματούχο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, εξακολουθεί να διαφεύγει, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC.

Οι απόπειρες του 2024 και ο φόβος που παρέμεινε

Παρότι τα συγκεκριμένα σχέδια αποτράπηκαν στο στάδιο του σχεδιασμού, οι φυσικοί κίνδυνοι που αντιμετώπισε ο Τραμπ κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Τραμπ τραυματίστηκε και έμεινε αιμόφυρτος όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Δύο μήνες αργότερα, ένας ένοπλος συνελήφθη στη Φλόριντα, αφού πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισαν να κρύβεται στα δέντρα κοντά στο σημείο όπου έπαιζε γκολφ ο Τραμπ.

«Ήταν μια στιγμή που τον συγκλόνισε», δήλωσε πρόσφατα η Μάγκι Χάμπερμαν, ανταποκρίτρια των New York Times στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενη τόσο στα ιρανικά σχέδια όσο και στις απόπειρες δολοφονίας του 2024. «Όλα αυτά στο μυαλό του γίνονται ένα μεγάλο κουβάρι».

«Για τον ίδιο τον Τραμπ, το Ιράν και αυτό το αίσθημα ότι βρίσκεται υπό απειλή είναι συνεχές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «Semafor», ο Αμερικανός πρόεδρος συχνά αναφέρεται, ακόμη και αστειευόμενος, στο ενδεχόμενο να αποτελέσει στόχο δολοφονικής επίθεσης.

«Κανείς δεν μου είπε πόσο επικίνδυνο είναι να είσαι πρόεδρος και, αν μου το είχαν πει, πιθανότατα δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα», φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι ο πρόεδρος κάνει τέτοιες αναφορές ως αστείο, αλλά πίσω από αυτές υπάρχει μια πραγματικότητα.

Νέες απειλές μετά τα αμερικανικά πλήγματα

Οι βομβαρδισμοί των πυρηνικών ερευνητικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τον Τραμπ το 2025, αλλά και η εκτεταμένη φετινή εκστρατεία βομβαρδισμών και ο ναυτικός αποκλεισμός, προκάλεσαν νέο κύκλο απειλών από την ιρανική πλευρά εναντίον του Αμερικανού προέδρου.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ιράν είχε απειλήσει «να δολοφονήσει ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει» τον ίδιο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι 1.000 «πύραυλοι είναι οπλισμένοι και έτοιμοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες ακόμη να ακολουθούν άμεσα, εάν η ιρανική κυβέρνηση πραγματοποιήσει την απειλή της».

Το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου προς την Τεχεράνη ήταν ξεκάθαρο, όπως ξεκάθαρες φαίνεται να είναι και αρκετές από τις πρόσφατες απειλές εναντίον του.

Στην κηδεία του Χαμενεΐ, η οποία πραγματοποιήθηκε την ημέρα πριν από την αναχώρηση του Τραμπ από την Τουρκία, συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με το μήνυμα «#KillTrump». Την επόμενη εβδομάδα, σε πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης, σε κτίριο εμφανίστηκε μεγάλη τοιχογραφία που απεικόνιζε τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται μέσα σε μαύρο φέρετρο. Κάτω από την εικόνα αναγράφονταν οι φράσεις «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» και «Αίμα για αίμα».

Το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε προηγούμενες απόπειρες ή σχέδια εναντίον του Τραμπ. Ωστόσο, το μήνυμα που ακολούθησε τον θάνατο του Χαμενεΐ και τις αναφορές για απώλειες Ιρανών αμάχων από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα ήταν σαφές.

Για τους Ιρανούς, ο πόλεμος απέχει πολύ από το τέλος του. Και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί στόχο για αντίποινα.

«Αν φύγω εγώ, θα φύγετε κι εσείς»

Στο τελευταίο σκέλος της επιστροφής του από την Τουρκία στις ΗΠΑ, ο Τραμπ και οι δημοσιογράφοι που τον συνόδευαν βρέθηκαν ξανά στο ίδιο αεροσκάφος. Ο πρόεδρος πέρασε από την καμπίνα του Τύπου και συνομίλησε με τους δημοσιογράφους.

Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για το ασυνήθιστο ταξίδι και ειδικότερα για την εντολή της Μυστικής Υπηρεσίας να παραμείνουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων του αεροσκάφους-δόλωμα κατά την απογείωσή του από την Άγκυρα.

«Διαβάζω όλη την ώρα ότι είμαι το νούμερο ένα στη λίστα τους», απάντησε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, πρόσθεσε: «Αλλά αν φύγω εγώ, θα φύγετε κι εσείς, σωστά;».