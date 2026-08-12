Καθώς ετοιμαζόταν να περάσει την τελευταία του ημέρα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στις 8 Ιουλίου, μία απειλή από το Ιράν οδήγησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αλλάξει κρυφά αεροσκάφος (Air Force One) τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που είχαν γνώση της απειλής, οι αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες συνέλεξαν πολλαπλές πηγές πληροφοριών. Γνώριζαν ότι υπήρχε συγκεκριμένη απειλή από πύραυλο εδάφους-αέρος εναντίον του Air Force One -δηλαδή, όποιο αεροσκάφος και αν μετέφερε τον πρόεδρο- και ότι κάποιος στην περιοχή της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ είχε εντοπιστεί με πύραυλο που εκτοξεύεται από τον ώμο.

Επιπλέον, οι Ιρανοί γνώριζαν συγκεκριμένα πού διέμενε ο Τραμπ στην Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένου του ορόφου του κτιρίου, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις πληροφορίες που αφορούσαν την απειλή, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι πληροφορίες κρίθηκαν αρκετά αξιόπιστες ώστε να οδηγήσουν τον Τραμπ και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησής του να προβούν σε μια έκτακτη επιχείρηση παραπλάνησης για να τον απομακρύνουν από την Τουρκία. Επιβιβάστηκε στο παλαιότερο Air Force One μπροστά στις κάμερες -το οποίο είχε ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιούσε «για χάρη των παλιών καλών καιρών»- πριν απομακρυνθεί κρυφά μέσα σε ένα κοντέινερ τροφοδοσίας του αεροδρομίου και αναχωρήσει από τη χώρα με στρατιωτικό αεροσκάφος.

Ο Τραμπ έχει αποτελέσει στόχο στο παρελθόν. Το 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας του στο Μπάτλερ της Πενσιλβανίας, χτυπήθηκε ελαφρά από τη σφαίρα ενός επίδοξου δολοφόνου, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά έγινε στόχος ενός άλλου οπλισμένου άνδρα στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα. Αυτές οι δύο απόπειρες δολοφονίας δεν είχαν καμία σχέση με τις ιρανικές απειλές.

Ωστόσο, ένας άνδρας καταδικάστηκε σε σχέση με ένα σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή εναντίον του Τραμπ, το οποίο αποκαλύφθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Του σχεδίου αυτού φέρεται να ηγούνταν Ιρανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν μια ομάδα μεσαζόντων.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι Μυστικές Υπηρεσίες και ο στρατός αποφάσισαν να αναχωρήσει με μυστική πτήση από την Τουρκία τον περασμένο μήνα, ενώ τα μέλη του επιτελείου του και οι δημοσιογράφοι που τον συνόδευαν ταξίδευαν με ένα Air Force One-«δόλωμα».

«Εξαρτάται αποκλειστικά από τη Μυστική Υπηρεσία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την προσγείωσή του στην Ουάσινγκτον, αμέσως μετά το ταξίδι του στο Οχάιο, στα πρώτα δημόσια σχόλιά του σχετικά με τη «φυγάδευση» από την Τουρκία. «Απλώς ακολουθώ ό,τι θέλουν να κάνουν. Οπότε ακολουθώ τη Μυστική Υπηρεσία και τον στρατό. Ήθελαν να ταξιδέψω με διαφορετική πτήση, με διαφορετικό αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας».