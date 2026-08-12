Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026 εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης των τιμών των υδρογονανθράκων.

Ο Οργανισμός Ενέργειας του ΟΟΣΑ προβλέπει πλέον πτώση της ζήτησης κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε επίπεδο έτους, ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη του Ιουλίου αφορούσε μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου το 2026 τοποθετείται πλέον στα 103,29 εκατ. βαρ./ημέρα, έναντι 103,46 εκατ. βαρέλια/ημέρα κατά την πρόβλεψη του Ιουλίου.

«Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των τιμών των καυσίμων συνεχίζουν να βαρύνουν την κατανάλωση του πετρελαίου», επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην αναθεωρημένη πρόβλεψη.

Ωστόσο, ο Οργανισμός προβλέπει σταδιακή βελτίωση: μετά τη μείωση κατά 4,9 εκατ. βαρ./ημέρα κατά το πρώτο τρίμηνο και κατά 2,8 εκατ. βαρ./ημέρα κατά το τρίτο τρίμηνο, αναμένεται αύξηση κατά 0,58 εκατ. βαρ./ημέρα κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Η παγκόσμια προσφορά πλήττεται από την παράταση του αποκλεισμού του Ορμούζ, που διαταράσσει τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και μειώνει τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων.

Περί τα 8,3 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα της πετρελαϊκής παραγωγής του Κόλπου λείπουν από την παγκόσμια προσφορά εξαιτίας της κρίσης του Ορμούζ, που έχει χαρακτηριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ως «η μεγαλύτερη διατάραξη της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου που έχει ποτέ καταγραφεί».

Κατά συνέπεια, η έλλειψη διυλισμένων προϊόντων, η οποία επιδεινώθηκε από τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων, εκτόξευσε τα περιθώρια διύλισης στη ζώνη του Ατλαντικού σε «επίπεδα-ρεκόρ τον Ιούλιο», με το ντίζελ να φτάνει σε τιμή διπλάσια από εκείνη του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται πλέον να υποχωρήσει κατά μέσον όρο κατά 4,3 εκατ. βαρ./ημέρα το 2026 στα 102,02 εκ. β/η και να ανακάμψει κατά +8,3 εκ. β/η τον επόμενο χρόνο για να φθάσει στα 110,3 εκ. β/η.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, μία αποκλιμάκωση του πολέμου θα επέτρεπε τη σταδιακή επανάληψη των ροών τους προσεχείς μήνες και θα δημιουργούσε ενδεχομένως περίσσεια προσφοράς πετρελαίου προς το 4ο τρίμηνο του 2026, που θα επέτρεπε την ανασύσταση των στοκ πετρελαίου. Όμως, αυτές οι προοπτικές βελτίωσης παραμένουν «εύθραυστες».

«Ακόμη και αν η αγορά αναμένεται να επανέλθει στα πλεονάσματα προς το τέλος του έτους, παραμένουν οι σημαντικοί κίνδυνοι. Η ανάγκη για την άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ έχει αυξηθεί καθώς τα προηγουμένως διαθέσιμα αποθέματα εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς», προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.