Στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) των BRICS αναμένεται να ενταχθεί σύντομα το Ιράν, σύμφωνα με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Αμπντουλνασέρ Χεματί. Η εξέλιξη έρχεται ενόψει της επικείμενης συνάντησης των χωρών της BRICS στην Ινδία.

Το Ιράν εξακολουθεί να τελεί υπό σαρωτικές αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις και δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να έχει ένα επιπλέον κίνητρο προκειμένου να επιδιώξει εναλλακτικούς χρηματοπιστωτικούς διαύλους εκτός του συστήματος του αμερικανικού δολαρίου.

Το Ιράν εντάχθηκε στην BRICS το 2024 κατά τη διεύρυνση της ομάδας, σε μια κίνηση που είχε στόχο την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων αναδυόμενων οικονομιών, και από τότε έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία του να γίνει μέλος και μέτοχος της NDB.

Η τράπεζα ιδρύθηκε από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική το 2015 με σκοπό να χρηματοδοτεί σχέδια υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης. Από τότε έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας ως μέλη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και άλλες αναδυόμενες οικονομίες.

«Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της συνεργασίας των χωρών μελών της BRICS είναι η ίδρυση της New Development Bank και η χώρα μας θα γίνει σύντομα μέλος αυτής της τράπεζας», είπε ο Χεματί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Ο Χεματί συμμετέχει στην πρώτη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της BRICS, την οποία φιλοξενεί η Ινδία, που ασκεί φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας BRICS.

Τα μέλη της BRICS επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτηση από το αμερικανικό δολάριο μέσω της προώθησης του εμπορίου και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε εθνικά νομίσματα.

Ο Χεματί είπε πως το Ιράν πιστεύει ότι τα μέλη της BRICS θα μπορούσαν να διενεργούν εμπόριο χρησιμοποιώντας τα εθνικά νομίσματά τους και ότι επιδιώκει διμερή και τριμερή νομισματική συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.