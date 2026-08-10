Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 20χρονος στη Βρετανία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε «αρπακτικό-καρχαρίας» από δικαστή, καθώς εξανάγκασε περισσότερα από 100 θύματα, μεταξύ των οποίων ανήλικα κορίτσια, να αυτοτραυματίζονται και να χαράζουν στο σώμα τους το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούσε στο διαδίκτυο.

Ο Τζάστιν Σουάντλ χρησιμοποιούσε επίσης μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκβιάζει τα θύματά του και να τα εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις. Η δράση του αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA), η οποία οδήγησε στη σύλληψή του.

Όλα τα θύματα ήταν κορίτσια ηλικίας από 13 έως 17 ετών. Σύμφωνα με την NCA, ο 20χρονος συμμετείχε σε μια κρυφή διαδικτυακή κοινότητα, τα μέλη της οποίας χρησιμοποιούν νόμιμες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίζουν και να χειραγωγούν τα θύματά τους.

Ο Σουάντλ, από το Μίνγουντ του Λιντς, είχε παραδεχθεί τον Ιούλιο σειρά αδικημάτων που αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό. Το δικαστήριο του Λιντς τού επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Παράλληλα, θα τελεί για δέκα χρόνια υπό περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη σεξουαλικής βλάβης και υποχρεούται να εγγραφεί στο εθνικό μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

Συνολικά 117 θύματα σε όλο τον κόσμο

Ο Σουάντλ ήταν 17 ετών όταν διέπραξε τα αδικήματα. Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, οι αρχές έχουν συνδέσει τη δράση του με συνολικά 117 θύματα σε διάφορες χώρες, οκτώ από τα οποία βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρώτη σύλληψή του έγινε από την αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ τον Οκτώβριο του 2023 για αδικήματα που περιλάμβαναν την κατοχή, δημιουργία και διανομή άσεμνων εικόνων. Οι ηλεκτρονικές συσκευές του κατασχέθηκαν και ακολούθησε έρευνα της διαδικτυακής του δραστηριότητας.

Ο 20χρονος χρησιμοποιούσε Snapchat, Telegram και Discord με ονόματα χρηστών όπως Epstein, Rugen και Moscow. Τον Ιανουάριο του 2024 η NCA ξεκίνησε ξεχωριστή έρευνα σε βάρος του.

Στο κινητό του εντοπίστηκαν εκατοντάδες συνομιλίες «σεξουαλικής φύσης». Μεταξύ αυτών ήταν επικοινωνία με ένα 17χρονο κορίτσι, από το οποίο είχε ζητήσει να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και να χαράξει το όνομά του στο σώμα της.

Η ανήλικη κατέθεσε ότι ο Σουάντλ γνώριζε το όνομά της, τη διεύθυνσή της και το σχολείο στο οποίο φοιτούσε. Είχε επίσης κοινοποιήσει σε ομάδα ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου που είχε δημιουργήσει η ίδια και στη συνέχεια την απείλησε ότι θα το έστελνε και σε άλλους εάν δεν του έδινε περισσότερο υλικό.

Οι κρυφές διαδικτυακές ομάδες «Com»

Σύμφωνα με την NCA, οι ομάδες «Com», σε μία από τις οποίες συμμετείχε ο Σουάντλ, διαθέτουν μέλη σε πολλές χώρες και χρησιμοποιούν από εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μέχρι πλατφόρμες διαδικτυακών παιχνιδιών για την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε: «Οι δράστες και τα θύματα βρίσκονται συνήθως στις ίδιες ομάδες και οι δράστες συνήθως δεν έχουν ως κίνητρο τα χρήματα ή τη σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά το κύρος και τη φήμη που αποκτούν κοινοποιώντας σοκαριστικό περιεχόμενο σε άλλα μέλη».

Μηνύματα στο Telegram που ανακτήθηκαν από τη συσκευή του 20χρονου έδειξαν επίσης ότι είχε επιχειρήσει να υποκινήσει ανήλικο να κακοποιήσει σεξουαλικά μικρότερο παιδί και να καταγράψει την πράξη για λογαριασμό του. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης άσεμνες εικόνες παιδιών, ακόμη και ηλικίας τριών ετών.

«Κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων»

Η Ντανιέλ Πάουναλ, υπεύθυνη επιχειρήσεων της NCA, δήλωσε: «Ο Τζάστιν Σουάντλ στόχευε νεαρά και ευάλωτα θύματα σε όλο τον κόσμο, τα οποία κακοποιούσε και τρομοκρατούσε ώστε να προχωρούν σε σοκαριστικούς αυτοτραυματισμούς και σεξουαλικές πράξεις, αποκλειστικά και μόνο για να αποκτήσει δημοτικότητα μεταξύ των διαδικτυακών του συνομηλίκων».

«Κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων του και στη συνέχεια συγκέντρωνε προσωπικές πληροφορίες γι’ αυτά, ώστε να μπορεί να τα απειλεί ότι θα κοινοποιήσει προσωπικές τους εικόνες ή ότι θα τα καταγγείλει στο σχολείο ή στους γονείς τους, προκειμένου να τα εξαναγκάσει να δημιουργήσουν επιπλέον υλικό», πρόσθεσε.

Ο Σουάντλ παραδέχθηκε, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για υποκίνηση ανηλίκου σε σεξουαλική δραστηριότητα, εκβιασμό, δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιών, κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού και κατοχή απαγορευμένων εικόνων ανηλίκων.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Τζον Κέλσον χαρακτήρισε τον Σουάντλ «αρπακτικό καρχαρία που κυνηγούσε παιδιά τα οποία κολυμπούσαν στα σκοτεινά νερά του διαδικτύου».

Η Ντανιέλ Πάουναλ σημείωσε ακόμη: «Παρότι ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν στις ομάδες Com είναι σχετικά μικρός, οι συνέπειες για τα θύματα είναι σοβαρές και μακροχρόνιες, όπως αποδεικνύει η δράση του Σουάντλ».