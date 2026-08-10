Σημαντικές αλλαγές στην πολιτική παιδικών εμβολιασμών των Ηνωμένων Πολιτειών προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου εκτελεστική εντολή που περιορίζει τις βασικές ομοσπονδιακές συστάσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών σε 11 και ζητά να χορηγούνται χωριστά τα εμβόλια κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, αντί του συνδυαστικού MMR.

Η κίνηση αποτελεί το τελευταίο βήμα μιας ευρύτερης αναθεώρησης της αμερικανικής πολιτικής εμβολιασμού που έχει προωθήσει η κυβέρνηση Τραμπ, με καθοριστικό ρόλο του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Ήδη από τις αρχές του 2026 το CDC είχε κινηθεί προς ένα περιορισμένο σύνολο «βασικών» παιδικών εμβολιασμών, έπειτα από προεδρική εντολή για σύγκριση του αμερικανικού προγράμματος με εκείνα άλλων ανεπτυγμένων χωρών.

Τραμπ: «Μόνο 11 βασικοί εμβολιασμοί»

Κατά την τελετή υπογραφής στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αναγνωρίζει πλέον ως βασικές τις συστάσεις για 11 εμβολιασμούς κατά των σοβαρότερων ασθενειών.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ συνιστούσαν περισσότερους παιδικούς εμβολιασμούς από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, θέση που έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ο Λευκός Οίκος για να αιτιολογήσει την αναθεώρηση του προγράμματος. Η επίσημη αμερικανική θέση αναφέρει ότι χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία και η Ιαπωνία εφαρμόζουν διαφορετικά και σε ορισμένες περιπτώσεις μικρότερα βασικά προγράμματα.

Η νέα πολιτική δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια που βρίσκονται εκτός της λίστας των 11 παύουν να είναι διαθέσιμα. Προβλέπεται μεγαλύτερη ευχέρεια ώστε γονείς και γιατροί να αποφασίζουν για πρόσθετους εμβολιασμούς, ιδιαίτερα όταν ένα παιδί ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Θέλει το MMR σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις

Το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο της νέας εντολής αφορά το εμβόλιο MMR, το οποίο προστατεύει ταυτόχρονα από ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά.

Ο Τραμπ ζητά οι τρεις ανοσοποιήσεις να γίνονται με ξεχωριστά εμβόλια και σε διαφορετικές ιατρικές επισκέψεις, εφόσον αντίστοιχα μονοδύναμα σκευάσματα καταστούν διαθέσιμα στις ΗΠΑ.

Το πρακτικό πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα εμβόλια που είναι εγκεκριμένα από τον FDA στις ΗΠΑ για τις τρεις συγκεκριμένες ασθένειες είναι συνδυαστικά. Στον κατάλογο των εγκεκριμένων σκευασμάτων βρίσκονται τα MMR II και PRIORIX για ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά, καθώς και το ProQuad, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον προστασία από την ανεμοβλογιά.

Επομένως, για να εφαρμοστεί στην πράξη η επιθυμία για τρία εντελώς ξεχωριστά εμβόλια, θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα στην αμερικανική αγορά.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Ειδικοί της δημόσιας υγείας αντιδρούν στην αλλαγή, επισημαίνοντας ότι τα προγράμματα εμβολιασμού έχουν διαμορφωθεί μέσα από δεκαετίες μελετών σχετικά με το πότε τα παιδιά πρέπει να αποκτούν προστασία απέναντι σε λοιμώξεις που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσο ή θάνατο.

Μία από τις βασικές ανησυχίες είναι ότι η χρονική απόσταση ανάμεσα σε διαφορετικούς εμβολιασμούς μπορεί να αφήσει παιδιά απροστάτευτα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ιδίως σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας μιας νόσου.

Το FDA χαρακτηρίζει τα εγκεκριμένα συνδυαστικά εμβόλια MMR ασφαλή και αποτελεσματικά για την πρόληψη της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς.

Η συζήτηση για τον αυτισμό

Η απόφαση έρχεται ενώ ο Τραμπ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχουν επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο ερωτήματα σχετικά με τα εμβόλια και τον αυτισμό.

Ο Κένεντι είναι εδώ και χρόνια επικριτικός απέναντι σε πτυχές της πολιτικής εμβολιασμών και η κυβέρνησή του έχει προωθήσει νέες έρευνες σχετικά με τις αιτίες του αυτισμού.

Ωστόσο, η επιστημονική εικόνα στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι σαφής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανεξέτασε το 2025 τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και κατέληξε εκ νέου ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ των εμβολίων και του αυτισμού.

Αντίστοιχα, το CDC αναφέρει ότι πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες δεν έχουν εντοπίσει σύνδεση μεταξύ του MMR και του αυτισμού.

Τι αλλάζει και τι όχι

Η εκτελεστική εντολή αφορά τις ομοσπονδιακές συστάσεις για τον εμβολιασμό και δεν συνεπάγεται αυτόματα κατάργηση των εμβολίων που βρίσκονται εκτός της βασικής λίστας.

Επιπλέον, οι κανόνες για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των μαθητών στις Ηνωμένες Πολιτείες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις Πολιτείες και όχι απευθείας από τον Λευκό Οίκο. Συνεπώς, η νέα προεδρική πολιτική δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ενιαία αλλαγή των απαιτήσεων εισόδου στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Η νέα εντολή εντάσσεται στην ατζέντα «Make America Healthy Again», μέσα από την οποία η κυβέρνηση Τραμπ και ο Κένεντι επιχειρούν να αναδιαμορφώσουν σειρά πολιτικών δημόσιας υγείας, από τους εμβολιασμούς μέχρι τα τρόφιμα και την έρευνα για τις χρόνιες παθήσεις.

Η απόφαση αναμένεται πάντως να προκαλέσει νέο κύκλο πολιτικών, επιστημονικών και πιθανότατα νομικών αντιπαραθέσεων στις ΗΠΑ, καθώς ιατρικές οργανώσεις έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά κατά προηγούμενων αλλαγών στην πολιτική παιδικών εμβολιασμών της κυβέρνησης.