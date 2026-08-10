Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου (20:30) την Ναϊμέγκεν για τη δεύτερη αναμέτρηση του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League και στο πλευρό του θα έχει 600 φιλάθλους του.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στην Ολλανδία για το παιχνίδι, με τις οδηγίες της τοπικής αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Κατόπιν οδηγιών από την ολλανδική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:

Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 32€ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν ανήμερα του αγώνα στο παρακάτω σημείο (από τις 16:00 έως τις 17:30, τοπική ώρα): De Vasim Nijmegen.

Το σημείο ανταλλαγής θα είναι ανοικτό από τις 13:00, στο οποίο υπάρχουν χώροι εστίασης και χώρος προβολής του αγώνα για κατόχους χωρίς εισιτήριο.

Υπάρχει απευθείας λεωφορειακή σύνδεση από τον Nijmegen Central Station προς τη στάση NYMA, με διάρκεια διαδρομής περίπου 8 λεπτά. Για πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι φίλαθλοί μας μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση www.9292.nl.

Οι φίλαθλοί μας που έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια των 32€, υποχρεούνται να μετακινηθούν από το De Vasim προς το Goffertstadion με τα λεωφορεία που έχει μισθώσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα πρέπει να έχουν προσέλθει στον χώρο συνάντησης έως τις 17:15, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να ανταλλάξουν το εισιτήριό τους και να προσέλθουν στο γήπεδο.

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν σε δύο γκρουπ, με ώρες αναχώρησης 17:30 το πρώτο και 18:00 το δεύτερο.

Μετά το τέλος του αγώνα, τα λεωφορεία θα επιστρέψουν τους φιλάθλους μας στο De Vasim. Η επιστροφή είναι επίσης υποχρεωτική για όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας και θα πραγματοποιηθεί σε μία ενιαία, οργανωμένη αναχώρηση.

Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 48€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.

Στο fan zone απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη. Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας. Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4».