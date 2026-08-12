Οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ταλιμπάν προχώρησαν στη σύλληψη δύο Αφγανών που εργάζονται για τον ΟΗΕ στην πόλη Χεράτ, στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, όπως γνωστοποίησε ο διεθνής οργανισμός στο AFP χθες, Τρίτη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τους λόγους της κράτησής τους ούτε έχει διευκρινιστεί ποιες κατηγορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν.

«Δυο αφγανοί εργαζόμενοι της UNAMA κρατούνται από μέλη της de facto Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών από την Κυριακή 9η Αυγούστου στη Χεράτ», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν.

Η UNAMA πρόσθεσε ότι «δεν έχει καμιά ενημέρωση για τις κατηγορίες σε βάρος τους και δεν της δόθηκε άδεια να τους δει».

Δεν ήταν διαθέσιμος κανένας εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν όταν το AFP προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο για την υπόθεση.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες, επιβεβαίωσε τις συλλήψεις.

«Δεν έχουμε ενημερωθεί για τις κατηγορίες σε βάρος τους, ούτε έχουμε λάβει άδεια να τους δούμε», σημείωσε, απηχώντας την ανακοίνωση της αποστολής. «Καλούμε τις de facto αρχές να σεβαστούν τα νομικά προνόμια και τις ασυλίες του ΟΗΕ και των αντιπροσώπων του», συμπλήρωσε ο Φαρχάν Χακ.

Οι συλλήψεις των δυο εργαζομένων έγιναν γνωστές μερικές ημέρες προτού συμπληρωθεί η πέμπτη επέτειος από την ανακατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν, που κυρίευσε την Καμπούλ τη 15η Αυγούστου 2021, αναγκάζοντας να τραπεί σε φυγή τον μέχρι τότε αφγανό πρόεδρο που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ και διεθνή στρατιωτικό συνασπισμό.

Έκτοτε, τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν παρόντα στο Αφγανιστάν και, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουν ανθρωπιστικές αποστολές, εγγυώνται άλλες, ενώ επιτηρούν την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω διαφόρων υπηρεσιών τους.

Αυτή την εβδομάδα, η UNAMA δημοσιοποίησε έκθεση με την οποία παρότρυνε τις de facto αρχές να «αποσαφηνίσουν τους κανόνες που διέπουν την καταφυγή στη βία, σε συλλήψεις και σε κρατήσεις» από τις δυνάμεις ασφαλείας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις «διαδικασίες ελέγχου» των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις καταχρήσεων.

Οι Ταλιμπάν κυβερνούν με βάση ακραία ερμηνεία του ισλαμικού νόμου. Έχουν αποκλείσει τις γυναίκες και τα κορίτσια από τους περισσότερους τομείς της δημόσιας ζωής· τους στερούν επίσης το δικαίωμα στη δευτεροβάθμια και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Δεν τους αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ — ακόμη κι αν ανήκουν στο προσωπικό του.

Από τις αρχές Ιουνίου, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στη Χεράτ, όπου δεκάδες γυναίκες συνελήφθησαν με την κατηγορία πως δεν φόραγαν τσαντόρ ή μπούρκα, ενδύματα που καλύπτουν εντελώς το γυναικείο σώμα, από την αστυνομία ηθών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Ανάμεσά τους ήταν νοσηλεύτρια της ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF)· η οργάνωση κατήγγειλε με έντονο τρόπο τη σύλληψή της.

Την 9η Ιουνίου, σπάνια διαδήλωση εναντίον αυτών των συλλήψεων κατεστάλη βίαια στη Χεράτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δυο ανθρώπων, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Επίσης τον Ιούνιο, αφγανοί εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ συνελήφθησαν στη Χεράτ διότι οι γενειάδες τους δεν ήταν όσο μακριές προβλέπουν οι κανονισμοί που επιβάλλονται από τις αρχές των Ταλιμπάν, σύμφωνα με εσωτερικά μηνύματα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν.