Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας παίκτης γκολφ στο Οχάιο, ο οποίος κατέγραψε χωρίς να το γνωρίζει τη στιγμή που κεραυνός τον χτύπησε ενώ βρισκόταν σε γήπεδο γκολφ.

Ο Κρις Σκιαβόνε έπαιζε την Παρασκευή μαζί με φίλους του στο Pebble Creek Golf Course, κοντά στο Σινσινάτι, όταν καταιγίδα έπληξε την περιοχή. Εξαιτίας της λάσπης, το όχημα γκολφ της παρέας ακινητοποιήθηκε και οι φίλοι του προσπάθησαν να το απεγκλωβίσουν.

Ο Σκιαβόνε έβγαλε το κινητό του για να τραβήξει βίντεο τους φίλους του την ώρα που πάλευαν να ελευθερώσουν το όχημα. Αντί γι’ αυτό, κατέγραψε τη στιγμή που ένας κεραυνός τον χτύπησε στο χέρι και τον έριξε στο έδαφος.

Η τρομακτική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο

Στα πλάνα φαίνεται ξαφνικά μια έντονη λάμψη, αμέσως μετά το χτύπημα του κεραυνού.

Ο Σκιαβόνε ανέφερε ότι μετά το περιστατικό έχασε προσωρινά την αίσθηση σε ολόκληρο το σώμα του, ενώ επηρεάστηκε και η ακοή του.

🇺🇸 This man stood under a tree, holding a metal umbrella, during a lightning storm on a golf course



He's having a good laugh too while filming his friends in distress.



Lightning apparently had enough of his life choices. He's recovering, which is genuinely miraculous.… pic.twitter.com/Bxb7DgkoI8 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 10, 2026

Τα τραύματά του, πάντως, δεν αποδείχθηκαν απειλητικά για τη ζωή του και πλέον αναρρώνει.

Viral με περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές

Ο παίκτης του γκολφ δημοσίευσε στη συνέχεια το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγινε viral και συγκέντρωσε περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές.

«Μία στο 1.000.000, λένε», έγραψε ο Σκιαβόνε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός και ευλογημένος» που επέζησε από την τρομακτική περιπέτεια.

«Ο κεραυνός δεν είναι αστείο!», προειδοποίησε.

Η δημοσίευση προκάλεσε, ωστόσο, και κύμα επικριτικών σχολίων, καθώς πολλοί χρήστες παρατήρησαν ότι ο Σκιαβόνε στεκόταν κάτω από δέντρο κρατώντας ομπρέλα ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ισχυρή καταιγίδα.

«Φίλε, το να κρατάς ομπρέλα ενώ στέκεσαι κάτω από ένα δέντρο κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς είναι περίπου τόσο κακή ιδέα όσο το να πηδήξεις από αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο ή να κοιμηθείς έξω με μαγιό ενώ η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν», σχολίασε ένας χρήστης.

«Πριν τον χτυπήσει ο κεραυνός σκεφτόμουν: Δεν ξέρουν όλοι οι παίκτες του γκολφ ότι δεν πρέπει να βρίσκουν καταφύγιο κάτω από δέντρο; Μάλλον όχι», έγραψε σκωπτικά ένας άλλος.

Η προειδοποίηση για τους κεραυνούς

Οι κεραυνοί θεωρούνται ένα από τα πιο θανατηφόρα καιρικά φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα γήπεδα γκολφ, οι ανοιχτές εκτάσεις και οι περιοχές κοντά σε ψηλά αντικείμενα, όπως τα δέντρα, συγκαταλέγονται στα πιο επικίνδυνα σημεία κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ συνιστά στους πολίτες να μπαίνουν αμέσως σε κλειστό χώρο μόλις ακούσουν βροντή, ακολουθώντας τον κανόνα: «Όταν ακούς τη βροντή, μπες μέσα».