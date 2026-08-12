Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δύο διαδοχικά ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ενώ από την επίθεση υπέστη ζημιές και ασθενοφόρο που είχε φτάσει στην περιοχή για να παραλάβει τραυματία.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου κατήγγειλε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «συνέχιση της στοχοποίησης» των διασωστικών πληρωμάτων από τις ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, οι διασώστες είχαν σπεύσει στο σημείο έπειτα από προηγούμενο πλήγμα, όταν ακολούθησε νέα επίθεση.

Τα πλήγματα εγγράφονται στο πλαίσιο του πολέμου του Ισραήλ εναντίον του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά το ότι στη θεωρία εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για δυο τραυματίες.

Ωστόσο το ένα από τα δυο θύματα υπέκυψε στα τραύματά του, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο όχημα στη νότια πόλη Ναμπάτια.

Κατόπιν, σύμφωνα με το υπουργείο, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε δεύτερο πλήγμα, εναντίον διασωστών της οργάνωσης άμεσης βοήθειας Ρισάλα, που συνδέεται με το κίνημα Άμαλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο ασθενοφόρο τους.

Η Βηρυτός «επαναλαμβάνει πως καταδικάζει τη συνέχιση από τον εχθρό της στοχοποίησης ομάδων διάσωσης, που αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και όλων των διεθνών κανόνων», πρόσθεσε.

Η λιβανική πολιτική προστασία ανακοίνωσε παράλληλα ότι εργαζόμενός της έγινε στόχος επίθεσης drone καθώς προσπαθούσε να σβήσει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην επαρχία Ναμπάτια. Δεν υπήρξε τραυματισμός, όμως ομάδα της πολιτικής προστασίας αναγκάστηκε να φύγει από την περιοχή.

Το ANI μετέδωσε ακόμη πως ακούστηκε έκρηξη και αναφέρθηκαν βολές του ισραηλινού πυροβολικού σε άλλους τομείς του νότου.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την 28η Φεβρουαρίου. Ο ισραηλινός στρατός ανταπέδωσε εξαπολύοντας ευρείας κλίμακας αεροπορικούς βομβαρδισμούς και προχωρώντας σε χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις του, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 4.300 ανθρώπους στον Λίβανο.

Μολονότι η βία στη λιβανική επικράτεια έχει αποκλιμακωθεί, αρχικά μετά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν στα μέσα Ιουνίου, κατόπιν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Λιβάνου και το Ισραήλ, η Βηρυτός συνεχίζει να ανακοινώνει σποραδικά ισραηλινά πλήγματα και καταστροφές.

Η λεγόμενη συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις περιοχές του νοτίου Λιβάνου που κατέχουν και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σ’ αυτές, αρχής γενομένης από «πιλοτικές ζώνες».

Το σιιτικό κίνημα απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμφωνία αυτή και το ενδεχόμενο να αφοπλιστεί.