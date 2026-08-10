Σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η τρίτη φάση των περιφερειακών εκλογών στο Κασμίρ υπό πακιστανική διοίκηση, με την ψηφοφορία να διεξάγεται τελικά σε μόλις τέσσερις από τις 11 εκλογικές περιφέρειες που επρόκειτο αρχικά να προσέλθουν στις κάλπες.

Η ψηφοφορία στις περιφέρειες Bagh και Haveli ολοκληρώθηκε στις 17:00 τοπική ώρα, ενώ περίπου 460.000 ψηφοφόροι ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Οι πρώτες ανεπίσημες καταμετρήσεις άρχισαν να γίνονται γνωστές μετά το κλείσιμο των καλπών.

Οι εκλογές στις υπόλοιπες επτά περιφέρειες, πέντε στην περιοχή Poonch και δύο στη Sudhnoti, αναβλήθηκαν εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη οριστική νέα ημερομηνία. Η Εκλογική Επιτροπή έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διαδικασία να συνεχιστεί αργότερα μέσα στον Αύγουστο.

Εβδομάδες αιματηρών διαδηλώσεων

Πίσω από την αναβολή βρίσκεται η σοβαρή αναταραχή που έχει ξεσπάσει στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, με επίκεντρο τις κινητοποιήσεις του Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC).

Η οργάνωση ζητά, μεταξύ άλλων, την κατάργηση 12 εδρών της τοπικής Βουλής που προορίζονται για εκτοπισμένους από το τμήμα του Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία και οι οποίοι σήμερα ζουν σε άλλα σημεία του Πακιστάν. Το JAAC υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό επιτρέπει στο Ισλαμαμπάντ να ασκεί δυσανάλογη επιρροή στην πολιτική ζωή της περιοχής. Η πακιστανική πλευρά απορρίπτει τις κατηγορίες.

Το JAAC έχει καλέσει τους πολίτες να μποϊκοτάρουν τις εκλογές, ενώ οι αρχές απαγόρευσαν τη δράση του τον Ιούνιο.

Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, όμως ο ακριβής απολογισμός παραμένει αμφισβητούμενος. Η ηγεσία του JAAC έχει κάνει λόγο για περισσότερους από 30 νεκρούς μόνο στην περιοχή Rawalakot, αριθμό που το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.

Άλλες οργανώσεις και κάτοικοι ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η περιφερειακή κυβέρνηση αμφισβητεί ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ευθύνονται για τους θανάτους διαδηλωτών.

Πάνω από 10.000 επιπλέον άνδρες ασφαλείας

Η ανησυχία για νέα επεισόδια οδήγησε σε ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Dawn, περισσότεροι από 10.000 επιπλέον άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία, ενώ τα περισσότερα από τα 803 εκλογικά τμήματα είχαν χαρακτηριστεί «ευαίσθητα» ή «ιδιαίτερα ευαίσθητα».

Η εκλογική διαδικασία συνοδεύεται και από καταγγελίες για παρατυπίες. Το Pakistan Peoples Party (PPP) κατηγόρησε το Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) για νοθεία και παρεμπόδιση εκλογικών αντιπροσώπων σε ορισμένα τμήματα. Το PML-N απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

Παράλληλα, υποψήφιοι που συνδέονται με το Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) του φυλακισμένου πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν έχουν μποϊκοτάρει τις εκλογές, επίσης καταγγέλλοντας νοθεία.

Το PML-N οδεύει προς τον σχηματισμό κυβέρνησης

Παρά την εκκρεμότητα στις επτά περιφέρειες, το κυβερνών σε εθνικό επίπεδο PML-N έχει ήδη αποκτήσει σαφές προβάδισμα.

Μετά τις δύο πρώτες φάσεις είχε εξασφαλίσει 24 από τις 34 έδρες που είχαν κριθεί, έναντι 10 του PPP, και βρίσκεται σε τροχιά σχηματισμού της επόμενης περιφερειακής κυβέρνησης. Μια νίκη του PML-N θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του κόμματος στην εξουσία στο Κασμίρ υπό πακιστανική διοίκηση έπειτα από περίπου μία δεκαετία.

Στις τέσσερις περιφέρειες που ψήφισαν τη Δευτέρα συμμετείχαν και ορισμένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά ονόματα της περιοχής. Ο νυν πρωθυπουργός του AJK, Faisal Mumtaz Rathore του PPP, διεκδίκησε την επανεκλογή του στο Haveli, ενώ στο Bagh συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δύο πρώην πρωθυπουργοί.

Η ολοκλήρωση των εκλογών, πάντως, παραμένει ανοιχτή υπόθεση. Οι επτά περιφέρειες στις οποίες οι κάλπες αναβλήθηκαν θα πρέπει να ψηφίσουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ενώ η συνεχιζόμενη ένταση δείχνει ότι η πολιτική κρίση στην αμφισβητούμενη περιοχή των Ιμαλαΐων απέχει ακόμη από την εκτόνωσή της.