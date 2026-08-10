Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτι του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην Άρτα, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να τραυματίζεται και να καταλήγει σε χαράδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου epiruspost.gr, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Μετά τη σύγκρουση, ο 16χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία πραγματοποίησε επιχείρηση για την ανάσυρση του τραυματία από τη χαράδρα. Ο ανήλικος παραδόθηκε στη συνέχεια σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας.

Ο 16χρονος φέρει τραύματα στο κεφάλι, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις του. Οι γιατροί προχωρούν στις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αξονική τομογραφία, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποφασιστεί εάν χρειάζεται η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.