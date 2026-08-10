Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θάλασσα 74χρονη γυναίκα, χθες το απόγευμα, στην παραλία της Σκάλας Κατερίνης.

Στην 74χρονη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Προανάκριση από το Λιμενικό

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.