Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Κρίσταλ Πάλας, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, ο λόγος είναι ένα πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της ομάδας του Λονδίνου στο περσινό παιχνίδι του Σέλχαρστ Παρκ με αντίπαλο τη Νότιγχαμ.

Στο πανό απεικονίζονταν ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ και αφορούσε τη μη μεταγραφή του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ στην Τότεναμ στην αρχή του καλοκαιριού του 2025.

Η Κρίσταλ Πάλας κατηγορήθηκε από την FA τον περασμένο Νοέμβριο και αν και το πανό δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα ως λόγος της κατηγορίας, υπάρχουν αυστηροί κανόνες όσον αφορά τα μηνύματα που περιέχουν δυσφημιστικά, πολιτικά και προσβλητικά συνθήματα.