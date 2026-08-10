Με δύο αθλητές εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στον μεγάλο τελικό των 400μ. μικτή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι και συγκεκριμένα, με τους Απόστολο Παπαστάμο και ο Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο.

Οι δύο αθλητές ωστόσο δεν κατάφεραν να αποδώσουν όπως θα ήθελαν, με τον Παπαστάμο να κατακτά την 6η θέση με χρόνο 4:14.99 και τον Βλαχογιαννάκο στην 7η θέση με 4:16.12.

Μάλιστα, ο πρώτος έκανε τεράστια προσπάθεια στο φινάλε να πλησιάσει την πρώτη τετράδα και να μπει στη διεκδίκηση των μεταλλίων, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εκτός τελικού ο Μπίλας

Παράλληλα ο Στέργιος-Μάριος Μπίλας ξεπέρασε για ακόμη μία φορά τον εαυτό του, όμως δεν μπόρεσε να πετύχει τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στον τελικό των 50μ. πεταλούδα.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, όπου τερμάτισε στην 4η θέση με χρόνο 22.79, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος από το πρωί και τα προκριματικά

Παρά την εξαιρετική του προσπάθεια, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην 9η θέση των 50μ. πεταλούδα.

15ος ο Ντούμας

Τέλος, ο πρωταθλητής Ευρώπης εφήβων Ευάγγελος-Εφραίμ Ντούμας στην πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στα ημιτελικά των 100μ. πρόσθιο, σημειώνοντας χρόνο κάτω από το λεπτό.

Ο 17χρονος πρωταθλητής τερμάτισε στην 7η θέση της α’ ημιτελικής σειράς με χρόνο 59.92, καταλαμβάνοντας τελικά τη 15η θέση της γενικής κατάταξης.