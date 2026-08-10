Τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη δυτική Κολομβία νωρίς το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων σε πολλές πόλεις και αφήνοντας ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας οι τραυματίες ανέρχονται στους 87.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε σε βάθος 107 χιλιομέτρων κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσοκό, στην ακτή του Ειρηνικού.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το USGS προειδοποίησε ότι είναι πιθανές σημαντικές απώλειες και ζημιές και ότι η καταστροφή ενδέχεται να είναι εκτεταμένη.

42 νεκροί στη Ρισαράλδα

Ο βαρύτερος μέχρι στιγμής απολογισμός καταγράφεται στην επαρχία Ρισαράλδα, στην περιοχή παραγωγής καφέ της Κολομβίας.

Ο κυβερνήτης Χουάν Ντιέγο Πατίνιο δήλωσε στο Caracol Television ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί 42 θάνατοι.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση των ζημιών.

Καταρρεύσεις και εγκλωβισμένοι στο Κάλι

Ανάμεσα στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο βρίσκεται το Κάλι, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κολομβίας.

Ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έντερ δήλωσε στο Caracol ότι τουλάχιστον 30 κτήρια κατέρρευσαν στην πόλη, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούν σε 10 από αυτά.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το Caracol, πυροσβέστες και μέλη του Κολομβιανού Ερυθρού Σταυρού μετέφεραν επιζώντα με φορείο από κτήριο που είχε καταρρεύσει.

«Το κτήριο κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Ακούστηκε σαν βόμβα. Ήταν φρικτό», δήλωσε ο Χουάν Κάρλος Οσόριο στο Caracol Television, καθώς βοηθούσε στην απομάκρυνση συντριμμιών από σημείο κατάρρευσης στο Κάλι.

«Όλοι οι γείτονες δουλεύουμε μαζί, σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες. Χρειαζόμαστε βαριά μηχανήματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι», πρόσθεσε.

Ζημιές σε Περέιρα, Μανισάλες και Κιμπντό

Στην πρωτεύουσα της Ρισαράλδα, Περέιρα, εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν κτήριο με ραγισμένη πρόσοψη να καταρρέει, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης και συντριμμιών.

Στη Μανισάλες, η δόνηση προκάλεσε την πτώση ενός από τους πύργους νεογοτθικού καθεδρικού ναού.

Στην επαρχία Τσοκό, που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι έκανε λόγο για νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και σοβαρές ζημιές στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Κιμπντό.

Η ίδια προειδοποίησε τους κατοίκους για τον κίνδυνο μετασεισμών.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη νέα κυβέρνηση

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέγια στην προεδρία της Κολομβίας, φέρνοντας τη νέα κυβέρνηση αντιμέτωπη με την πρώτη μεγάλη κρίση της.

Ο Ντε Λα Εσπριέγια ανακοίνωσε, σε βίντεο που γυρίστηκε ενώ ταξίδευε αεροπορικώς προς την Μπογκοτά, ότι αναστέλλει το προγραμματισμένο του πρόγραμμα για να συντονίσει τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης από την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το Caracol, η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης.

Αναστολή πτήσεων σε έξι αεροδρόμια

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις ανεστάλησαν στα αεροδρόμια των Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα.

Οι εγκαταστάσεις ελέγχονται από επιθεωρητές για πιθανές δομικές ζημιές, πριν δοθεί άδεια επαναλειτουργίας.

Η διακοπή των πτήσεων δυσχεραίνει τις μετακινήσεις, την αποστολή βοήθειας και τον συντονισμό των επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές.

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 7:34 τοπική ώρα και έγινε αισθητή σε εννέα διαμερίσματα της Κολομβίας και σε όλες τις 32 πρωτεύουσες διαμερισμάτων.

Μάρτυρες του Reuters στην πολιτεία Τάτσιρα της Βενεζουέλας και στην πόλη Μπαρκισιμέτο ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και εκεί.

Μνήμες από Βενεζουέλα και παλαιότερους σεισμούς

Ο σεισμός στην Κολομβία σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τους διπλούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα τον Ιούνιο, σκοτώνοντας περισσότερους από 6.000 ανθρώπους, κυρίως στις ακτές κοντά στο Καράκας.

Η Κολομβία είναι χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς διασχίζεται από τρεις οροσειρές των Άνδεων.

Το 1999, σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του καφέ, μεταξύ άλλων την Αρμένια και την Περέιρα, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων.

Οι κατολισθήσεις έχουν επίσης σημαδέψει την ιστορία των φυσικών καταστροφών της χώρας, με την καταστροφή του Αρμέρο το 1985 να έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 25.000 ανθρώπους.

Αγώνας στα συντρίμμια

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Στο Κάλι, κάτοικοι και διασώστες εργάζονται δίπλα δίπλα, σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια, ενώ οι αρχές ζητούν βαριά μηχανήματα για να φτάσουν σε όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η έρευνα σε κτήρια που έχουν καταρρεύσει και οι αρχές προσπαθούν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της καταστροφής.