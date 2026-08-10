Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στον Κουβαρά, όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή, με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να συνδράμουν από την πρώτη στιγμή στην απομάκρυνση πολιτών και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να εκτιμούν ότι τις επόμενες ώρες μπορεί να σβήσει και το τελευταίο ενεργό σημείο.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 47 αστυνομικοί με 23 οχήματα από Υπηρεσίες Τάξης, Άμεσης Δράσης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Η διάσωση της ηλικιωμένης

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στο Facebook, καταγράφεται η επιχείρηση απομάκρυνσης ηλικιωμένης γυναίκας από σπίτι στον Κουβαρά.

Το σπίτι είχε περικυκλωθεί από πυκνούς καπνούς, ενώ η γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και δεν μπορούσε να απομακρυνθεί μόνη της.

Δύο αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και κατάφεραν να τη βγάλουν εγκαίρως.

Λίγο μετά την έξοδό τους, φωτιά ξέσπασε μέσα στην αυλή του σπιτιού, γεγονός που δείχνει πόσο κρίσιμη ήταν η άμεση επέμβαση των αστυνομικών.

Συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. στις εκκενώσεις

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την προστασία των πολιτών, την εκκένωση οικισμών, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση του έργου των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Από την πρώτη στιγμή της φωτιάς, αστυνομικοί βρέθηκαν στα σημεία που απειλούνταν από τις φλόγες, βοηθώντας κατοίκους να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Καταστράφηκε πτηνοτροφική μονάδα

Η φωτιά στον Κουβαρά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο πέρασμά της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία πτηνοτροφική μονάδα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ βίντεο από drone αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.