Πιθανή η επιστροφή

Το όνομα του Ζοάο Μάριο παίζει ξανά για την ΑΕΚ και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η επιστροφή του. Οι κιτρινόμαυροι έψαξαν για έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του, δεν βρήκαν προς το παρόν κάποιον που να τους πείθει και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Πορτογάλος, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2027 με τη Μπεσίκτας. Ο Νίκολιτς άλλωστε τον εκτιμά πολύ, ο παίκτης, από την πλευρά του, δεν είχε κανένα παράπονο από την Ένωση, οπότε είναι πιθανό να έχουμε εξελίξεις προς τα τέλη Αυγούστου. Εκτός κι αν στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν βρει μέχρι τότε έναν νέο Ζοάο Μάριο. Το όνομά του πάντως ακούγεται όλο και περισσότερο τις τελευταίες μέρες.

Σύννεφα για Καλοσκάμη

Στην ΑΕΚ περιμένουν πώς και πώς το Σούπερ Καπ, όπου αναμένεται να αγωνιστεί ο Καλοσκάμης, με βάση τον κανονισμό της ΕΠΟ. Ο νεαρός επιθετικός μέσος πάντως δεν ήταν καλός στο φιλικό με την Athens Kallithea, έχει ήδη χάσει πολλούς πόντους από τα μισά της περσινής σεζόν κι έπειτα και η φετινή σεζόν αποτελεί και την τελευταία του ευκαιρία. Ή θα βελτιωθεί, θα εξελιχθεί ως παίκτης και θα δικαιώσει τον Νίκολιτς που έλεγε ότι είναι το μέλλον της ΑΕΚ ή θα συνεχίσει την ελεύθερη πτώση και θα δικαιώσει τον Νίκολιτς που από ένα σημείο κι έπειτα τον έκανε στην άκρη. Στη Νέα Φιλαδέλφεια τον πιστεύουν, αλλά θα πρέπει να πιστέψει και ο ίδιος στον εαυτό του.

Πρόβλημα με τις αποχωρήσεις

Στον Παναθηναϊκό ασχολούνται με τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, ο Αλαφούζος όμως περιμένει εξελίξεις με τις αποχωρήσεις. Στις τάξεις των πράσινων παραμένουν παίκτες που δεν υπολογίζονται και αυτό σημαίνει πως η ΠΑΕ εξακολουθεί να πληρώνει συμβόλαια χωρίς λόγο. Και δεν είναι μικρά τα ποσά… Γι’ αυτό και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ περιμένει από τον Κοτσόλη να βρει σύντομα τις λύσεις και να απαλλαγεί ο Παναθηναϊκός από τα συμβόλαια των Μπακασέτα, Βιλένα, Σισοκό, Πάλμερ Μπράουν και Πάντοβιτς. Αυτοί θα πρέπει να φύγουν και αρχίζει να υπάρχει εκνευρισμός για το γεγονός ότι παραμένουν στο ρόστερ.

Ανανεώνει ο Ντόρσεϊ

Εξελίξεις αναμένονται στον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ το προσεχές διάστημα και θα είναι θετικές. Οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες και είναι πλέον πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν οριστικά για την ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το 2029. Ο Ντόρσεϊ χειρίστηκε το θέμα πιο έξυπνα από τον Γουόκαπ, πιο διακριτικά, δεν προκάλεσε με τη στάση του και θα ανταμειφθεί για την απόδοσή του την περσινή σεζόν παίρνοντας ένα συμβόλαιο με πολύ καλή αύξηση. Αυτό το θέμα θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο επομένως για τους ερυθρόλευκους και θα δούμε τι θα γίνει με τον Γουόκαπ.

Κοιτάζουν για γκαρντ στις ΗΠΑ

Ο Παναθηναϊκός θεωρητικά έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του για τη νέα σεζόν, εξακολουθεί όμως να κοιτάει για γκαρντ. Όχι στην Ευρώπη αλλά στην Αμερική. Ο λόγος είναι το γεγονός ότι δεν αποκλείεται να εμφανιστεί κάποια ομάδα, όπως η Ντουμπάι για παράδειγμα, και να κάνει πρόταση για τον Γκραντ. Η απόδοση του οποίου την περασμένη σεζόν δεν ήταν καλή, δεν είχε σχέση με τον Γκραντ που ξέρουμε. Με δεδομένη και την ηλικία του, οι πράσινοι δεν θα ήταν αρνητικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησής του αν γίνει μια καλή πρόταση, οπότε για να είναι καλυμμένοι ρίχνουν από τώρα ματιές για κάποιον πολύ καλό γκαρντ.