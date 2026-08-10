Σε μια επένδυση που αγγίζει τα 270 εκατομμύρια ευρώ προχωρά η Μάντσεστερ Σίτι, στην προσπάθειά της να καλύψει το τεράστιο κενό που αναμένεται να αφήσει στη μεσαία γραμμή ο Ρόδρι, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα.

Οι «Πολίτες» έχουν ήδη ολοκληρώσει την πρώτη τους κίνηση, αποκτώντας τον Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ έναντι 135 εκατ. ευρώ. Ο Άγγλος διεθνής μπορεί να μην έχει μεγάλη εμπειρία στο Champions League, ωστόσο η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο άφησε θετικές εντυπώσεις, καθώς αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

Η διοίκηση της Σίτι, όμως, δεν φαίνεται διατεθειμένη να σταματήσει εκεί. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αγγλικός σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες κινήσεις για την απόκτηση ενός ακόμη νεαρού μέσου. Στο στόχαστρο βρίσκεται ο 18χρονος Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ, για τον οποίο η Σίτι φέρεται έτοιμη να καταβάλει επιπλέον 130 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νεαρός διεθνής μέσος του Μαρόκου ξεχώρισε επίσης στο πρόσφατο Μουντιάλ, παρά το γεγονός ότι παραμένει ερωτηματικό το κατά πόσο διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για να ανταποκριθεί άμεσα στο υψηλότερο επίπεδο του Champions League.

Εφόσον ολοκληρωθεί και η συγκεκριμένη μεταγραφή, το συνολικό κόστος των δύο κινήσεων θα φτάσει τα 265 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό, με το οποίο η Μάντσεστερ Σίτι επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τον άξονά της και να καλύψει την απώλεια του Ρόδρι.