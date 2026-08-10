Η ραγδαία επέκταση των data centers στις ΗΠΑ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο απρόσμενα πολιτικά μέτωπα του 2026. Αυτό που πριν από λίγα χρόνια ήταν μια τεχνική υποδομή σχεδόν αόρατη για τους περισσότερους πολίτες, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο κινητοποιήσεων, τοπικών απαγορεύσεων και μιας ασυνήθιστης συμμαχίας ανάμεσα σε συντηρητικούς, περιβαλλοντιστές και επικριτές της τεχνητής νοημοσύνης.



Η έκρηξη της AI μετά το ChatGPT επιτάχυνε την κατασκευή γιγαντιαίων εγκαταστάσεων που απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Οι αντιδράσεις εντάθηκαν καθώς κάτοικοι άρχισαν να συνδέουν τα νέα έργα με αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος, περιβαλλοντική πίεση και φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα απειλήσει θέσεις εργασίας και ανθρώπινη δημιουργικότητα.



Δημοσκόπηση της Gallup έδειξε ότι το 70% των Αμερικανών θα αντιτασσόταν σε κάποιο βαθμό στην κατασκευή data center στην περιοχή του. Παράλληλα, μορατόριουμ έχουν προταθεί σε πολλές πολιτείες, ενώ πόλεις και κομητείες έχουν εγκρίνει δικές τους απαγορεύσεις. Οι διαμαρτυρίες έχουν οδηγήσει ακόμη και σε συλλήψεις πολιτών σε δημόσιες συνεδριάσεις.



Η πολιτική αντίδραση δεν περιορίζεται στην αριστερά. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν είχε προειδοποιήσει ότι «η επιβολή απαλλοτριώσεων σε ιδιωτικές περιουσίες για να συνδεθεί το μελλοντικό Skynet δεν είναι και πολύ ρεπουμπλικανική». Την ίδια ώρα, ο Στιβ Μπάνον και ο συνεργάτης του Τζο Άλεν έδωσαν στην αντι-AI ρητορική πιο ιδεολογικό χαρακτήρα.



Ο Άλεν παρουσιάζει την τεχνολογία ως υπαρξιακή απειλή. Σε ομιλία του υποστήριξε ότι «ακόμη κι αν δημιουργούσαν μηχανές εξυπνότερες και ισχυρότερες από εσένα, θα έπρεπε να συνεχίσεις να πολεμάς». Το σύνθημά του είναι εξίσου σαφές «Στους οικολόγους λέω πρώτα η Γη. Στους πατριώτες πρώτα η Αμερική. Και στην εποχή των μηχανών πρώτα οι άνθρωποι».

Στη Γεωργία, τοπικοί ακτιβιστές όπως ο Γκέιτζ Μπέιλι επικεντρώνονται περισσότερο στις επιπτώσεις για νερό, ενέργεια και τοπικές κοινωνίες. Ο ίδιος δηλώνει ότι «δεν βλέπω, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, κάποιο σενάριο στο οποίο θα μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτές τις τεχνολογικές εταιρείες».



Το παράδοξο είναι ότι πολίτες με εντελώς διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες συναντώνται στο ίδιο αίτημα. Όπως είπε ένας διαδηλωτής στο Νιου Τζέρσεϊ, «ο εχθρός του εχθρού μου είναι, τουλάχιστον, ο προσωρινός μου σύμμαχος». Η οργή έχει πλέον περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ρεπουμπλικανοί όπως ο Ρον ΝτεΣάντις και η Νάνσι Μέις έχουν στηρίξει περιορισμούς, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μπέρνι Σάντερς έχει συνδεθεί με πρωτοβουλίες για φρένο στην ανεξέλεγκτη επέκταση της AI.



Τα data centers φαίνεται έτσι να μετατρέπονται σε ένα από τα σπάνια ζητήματα που γεφυρώνουν το αμερικανικό πολιτικό χάσμα. Η σύγκρουση δεν αφορά πλέον μόνο το πού θα χτιστούν τεράστιες εγκαταστάσεις, αλλά ποιος θα ελέγχει την τεχνολογική μετάβαση, ποιος θα πληρώνει το κόστος της και πόση εξουσία είναι διατεθειμένη η κοινωνία να παραχωρήσει στη Big Tech. Το νέο μέτωπο μόλις αρχίζει να διαμορφώνεται, σύμφωνα με άρθρο του Wired.