Παρά τη μικρή υποχώρηση των βόρειων ανέμων την Τρίτη, στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η εξασθένηση της μέσης έντασης, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αντίστοιχη υποχώρηση του κινδύνου, καθώς οι ισχυρές ριπές θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό των συνθηκών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, οι ριπές του ανέμου θα εξακολουθήσουν να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες, κυρίως σε περιοχές όπου η μορφολογία του εδάφους επιταχύνει τη ροή του αέρα. Ενδεικτικά, το ICON-EU προβλέπει μέγιστες ριπές που θα φτάσουν περίπου τα 115 km/h στο Στενό του Καφηρέα, ενώ στην Τήνο αναμένεται να αγγίξουν τα 96 km/h, στην Αττική τα 94 km/h και στην Εύβοια περίπου τα 82 km/h.

Παρότι την Τρίτη οι βόρειοι άνεμοι παρουσιάζουν μια μικρή υποχώρηση, στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η εξασθένηση αυτή, όμως, δεν σημαίνει ότι υποχωρεί αντίστοιχα και ο κίνδυνος.

Οι ριπές του ανέμου θα παραμείνουν ιδιαίτερα… pic.twitter.com/bvwIFzizrK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 10, 2026

Οι ισχυρές ριπές αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Όπως επισημαίνεται, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαφορά μεταξύ της μέσης έντασης των ανέμων και των στιγμιαίων, πολύ ισχυρών ριπών. Οι τελευταίες μπορούν να προκαλέσουν απότομη και απρόβλεπτη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να μεταβάλουν γρήγορα την κατεύθυνσή της και να δυσκολέψουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Για τον λόγο αυτό, παρά τη μικρή υποχώρηση της μέσης έντασης των ανέμων, πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας παραμένουν σε πορτοκαλί επίπεδο, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Το βασικό μήνυμα για την Τρίτη είναι ότι οι άνεμοι μπορεί να εξασθενούν λίγο, όμως ο κίνδυνος δεν υποχωρεί στον ίδιο βαθμό. Οι ισχυρές ριπές διατηρούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την πυροπροστασία.