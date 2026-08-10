Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, το κλιματιστικό αποτελεί πλέον βασικό σύμμαχο για την αντιμετώπιση της ζέστης. Για πολλούς, όμως, η χρήση του συνοδεύεται από τον φόβο ενός αυξημένου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετά νοικοκυριά περιορίζουν τις ώρες λειτουργίας του air condition, ακόμη και όταν οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν τη δροσιά απαραίτητη. Ωστόσο, το ποσό που τελικά θα προστεθεί στον λογαριασμό δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το πόσες ώρες παραμένει αναμμένο το κλιματιστικό.

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