Νέα, εξαιρετικά θερμή φάση πυροδοτείται στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει μια άνευ προηγουμένου προσωπική και πολιτική επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή στάθηκαν οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο in.gr, όπου υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του συγκρούστηκε με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές θέσεις του κόμματός του.



Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη υπήρξε ακαριαία και ιδιαίτερα επιθετική. Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως «αστείο» τον ισχυρισμό περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα. Μάλιστα, προχωρά σε βαρύτατους αιχμηρούς χαρακτηρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ δεν ηγείται ενός συμβατικού πολιτικού σχηματισμού, αλλά μιας «ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου».



Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε και το ζήτημα της διαφάνειας. Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως τους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του. Χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αποστροφή ως το «ανέκδοτο του καλοκαιριού», στηλιτεύοντας την άρνηση του πρώην πρωθυπουργού να δημοσιοποιήσει τα ακριβή έσοδα και τις πηγές με τις οποίες χρηματοδοτείται η πολυδάπανη καμπάνια εκατομμυρίων που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε με καυστικό τρόπο το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι εμφανίστηκε εκ νέου ως «συμβιβασμένος Μαδούρο» που ζητά μια δεύτερη ευκαιρία, έχοντας πίσω του μια τετραετία ως πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια περίοδο ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση.



Όσον αφορά το προγραμματικό σκέλος, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για ευθεία αντιγραφή των δικών του θέσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Τσίπρας εφάρμοσε την προσφιλή του τακτική του «copy paste», οικειοποιούμενος τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Τέλος, η Χαριλάου Τρικούπη ζητά σαφείς εξηγήσεις για την ταύτιση του κ. Τσίπρα με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας σε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.



Η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές περνά πλέον σε επικίνδυνα υψηλούς τόνους, με το πεδίο της μάχης να μετατοπίζεται οριστικά στην οικονομία, τη διαφάνεια και τις σχέσεις με τα ισχυρά επιχειρηματικά κέντρα.



Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Τσίπρας μας ξανασυστήθηκε ως “συμβιβασμένος Μαδούρο” ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία γιατί μετά από μια τετραετία ως Πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον … μάθει.

Πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον να μας εξηγήσει και την ταύτιση του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.

Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλα μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο. Η, δε, δήλωση του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού.

Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.»