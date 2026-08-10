Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα γραφτεί ο επίλογος για τον Νίκο Καλογερόπουλο την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12:00 το μεσημέρι, όπου θα τελεστεί πολιτική κηδεία σύμφωνα με τη δική του επιθυμία.

Η ανακοίνωση των οικείων του και η παράκληση αντί στεφάνων

Οι δικοί του άνθρωποι γνωστοποίησαν το πρόγραμμα του αποχαιρετισμού, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση προς το κοινό να στηρίξει έναν σκοπό με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Στη σχετική ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται:

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν “Το Σπίτι του Ηθοποιού”

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Η νοσηλεία στη Μεσσηνία και η πορεία στην τέχνη

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 9 Αυγούστου σε ηλικία 74 ετών στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, έπειτα από προβλήματα υγείας.

Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1952 στα Φιλιατρά, διατήρησε αδιάρρηκτους δεσμούς με τη μεσσηνιακή γη καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του.

Αφότου ολοκλήρωσε τις σπουδές υποκριτικής στην Αθήνα, συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από την τηλεοπτική μεταφορά του έργου «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται».

Στον κινηματογράφο σφράγισε με την παρουσία του εμβληματικές παραγωγές όπως οι «Μάθε παιδί μου γράμματα», «Ρεμπέτικο» και «Λούφα και Παραλλαγή», ενώ ξεχώρισε και στη δημοφιλή σειρά «Κάμπινγκ».

Η ερμηνεία του στο «Μάθε παιδί μου γράμματα» του απέφερε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τη «Λούφα και Παραλλαγή» τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στον ίδιο θεσμό.

Πέρα από την υποκριτική, υπήρξε δημιουργός με πολυδιάστατη γραφή, αφήνοντας το αποτύπωμά του στη σκηνοθεσία, το σενάριο, την ποίηση και το τραγούδι.