Μια μικρή λέμβος που μετέφερε συνολικά 230 ανθρώπους έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, διασχίζοντας τη Μάγχη. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχουν διασχίσει ποτέ το Στενό της Μάγχης προς το Ηνωμένο Βασίλειο πάνω σε ένα μόνο σκάφος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Το προηγούμενο ρεκόρ επιβαινόντων που πραγματοποίησαν το πέρασμα σε μία μόνο λέμβο ήταν 165 άτομα, μόλις τον περασμένο μήνα.



Αυτό σημαίνει ότι συνολικά 15.049 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχουν διασχίσει παράνομα τη Μάγχη με 224 μικρές λέμβους μέχρι στιγμής φέτος. Ωστόσο, μέχρι τις 9 Αυγούστου, ο αριθμός των αφίξεων με μικρές λέμβους είναι μειωμένος κατά 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.



Ο ηγέτης του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε στην πλατφόρμα X: «Είναι άλλη μια απόδειξη ότι αυτή η παράνομη εισβολή αποτελεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την εθνική ασφάλεια».



«Πάντα πίστευα ότι οι βάρκες θα γίνονταν μεγαλύτερες», ισχυρίζεται ο Φάρατζ, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι: «Ναι, οι συνολικοί αριθμοί φέτος είναι μειωμένοι, αλλά παραμένουν φρικτοί», αναφερόμενος στον συνολικό αριθμό των διελεύσεων που είναι μειωμένος κατά περίπου 10.000 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε: «Αυτό το τελευταίο περιστατικό αποδεικνύει τις αδίστακτες και επικίνδυνες τακτικές που χρησιμοποιούν οι εγκληματικές συμμορίες που διευκολύνουν αυτά τα περάσματα, οι οποίες συνεχίζουν να θέτουν ζωές σε κίνδυνο στοιβάζοντας όλο και μεγαλύτερους αριθμούς ανθρώπων σε μη αξιόπλοα σκάφη.



Σημειώνουμε πρόοδο, με τον αριθμό των διελεύσεων με μικρές λέμβους να είναι μειωμένος φέτος και να καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός για τον μήνα Ιούλιο από το 2020. Πρέπει όμως να πάμε παραπέρα, γι’ αυτό και υπογράψαμε συμφωνία βάσει αποτελεσμάτων με τους Γάλλους, ώστε να τοποθετηθούν 40% περισσότερες δυνάμεις στο έδαφος των γαλλικών ακτών».

Οι γαλλικές αρχές αμύνονται για τις διασώσεις εν μέσω μαζικών κυμάτων πλεούμενων

Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση υπερασπιζόμενες τις προσπάθειές τους να εμποδίσουν τους μετανάστες να διασχίσουν τη Μάγχη με μικρές λέμβους, αφού 911 άνθρωποι πραγματοποίησαν το ταξίδι προς το Ηνωμένο Βασίλειο από το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένης και της «φουσκωτής βάρκας» με 230 άτομα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Λιμενική Αρχή για τη Μάγχη ανέφερε ότι πραγματοποίησε σειρά διασώσεων όπου ζητήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, οι επιβαίνοντες στις λέμβους αρνήθηκαν την παρέμβαση.

«Αποφασισμένοι να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετανάστες που πραγματοποιούν τη διέλευση με αυτοσχέδιες λέμβους αρνούνται τη βοήθεια που προσφέρεται από τις γαλλικές μονάδες, αποδεχόμενοι την μόνο όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις εξαιρετικής ανάγκης», ανέφερε η αρχή, σύμφωνα με το Sky News.

«Δεδομένης της δομικής ευθραυστότητας των σκαφών – τα οποία είναι σταθερά υπερφορτωμένα – λαμβάνεται η απόφαση να μην υποχρεωθούν οι μετανάστες να επιβιβαστούν σε κρατικά σκάφη διάσωσης, ώστε να αποφευχθεί η έκθεση της ζωής τους σε κίνδυνο σε περίπτωση ναυαγίου. Ο Λιμενικός Διοικητής για τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα προειδοποιεί όποιον εξετάζει το ενδεχόμενο να διασχίσει τη Μάγχη για τους κινδύνους που συνεπάγεται. Αυτή η θαλάσσια περιοχή είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες στον κόσμο και οι καιρικές συνθήκες είναι συχνά δύσκολες (ισχυροί άνεμοι και ρεύματα, πολλοί αμμώδεις ύφαλοι και θερμοκρασίες νερού που μειώνουν τον χρόνο επιβίωσης, ακόμη και το καλοκαίρι). Επομένως, πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή, ακόμη και όταν η θάλασσα φαίνεται ήρεμη».