Αισιόδοξος για τον αυριανό αγώνα με την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ανέφερε αρχικά πως η ομάδα του θα εμφανιστεί βελτιωμένη και πως οι παίκτες θα πρέπει να πιστέψουν στις δυνατότητές τους για να πάρουν την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Είχατε πει στην προηγούμενη συνέντευξη Τύπου ότι η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο ματς, τι χρειάζεται να κάνετε τώρα για να πάρετε την πρόκριση; «Πρέπει να κερδίσουμε, από τη στιγμή που το πρώτο ματς ήταν ισόπαλο και οι δύο ομάδες έχουν την υποχρέωση να κερδίσουν. Πρέπει σίγουρα εμείς να παίξουμε καλύτερα από τον πρώτο αγώνα για να κερδίσουμε και να προκριθούμε».

Ποια στοιχεία είναι αυτά τα οποία βελτιώσατε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα; «Θα δείτε αύριο, δεν μπορώ να αποκαλύψω τώρα. Θα δείτε αύριο το παιχνίδι μας και εσείς θα είστε αυτοί που θα κρίνετε αν είμαστε καλύτεροι ή όχι».

Απέναντι σε ολλανδικές ομάδες έχετε καλή παράδοση, αυτό σας δίνει κάποιο έξτρα κίνητρο; «Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε την αυτοπεποίθηση αυτή στους ποδοσφαιριστές μας, όχι όμως επειδή πιστεύουμε στις παραδόσεις και έχουμε κερδίσει στο παρελθόν γιατί αυτό μπορεί να σταματήσει σε έναν αγώνα και να μη γίνει ξανά. Πρέπει να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, στη δύναμή μας και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά όχι γιατί το λέει αυτό η παράδοση».

Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν μακριά από τα στάνταρ που θέλατε να δείτε και εσείς, τι είναι αυτό που είδατε στις τελευταίες προπονήσεις και αισιοδοξείτε για την πρόκριση; «Ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι και παρόλα αυτά πήραμε την ισοπαλία, οπότε αν παρουσιαστούμε καλύτεροι στον αυριανό αγώνα θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσουμε.

Επίσης είχαμε μία εβδομάδα παραπάνω προπονήσεων για τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν πιο αργά και κατάφεραν να ενσωματωθούν περισσότερο και να δουλέψουν μαζί μας. Αυτό μας δίνει περισσότερες πιθανότητες για να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους παίκτες. Γενικότερα μία εβδομάδα παραπάνω είναι περισσότερη δουλειά και σου δίνει το δικαίωμα για να προσπαθήσεις περισσότερο».

Στο πρώτο ματς ο Ολυμπιακός κέρδισε το 40% των μονομαχιών, είναι κάτι που θέλετε να έχετε και στο αυριανό παιχνίδι; Επιπλέον έχετε αρκετές αλλαγές στο μυαλό σας για την ενδεκάδα; «Δεν μπορώ να πω από τώρα για τις αλλαγές, θα το δείτε αύριο. Τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες, οι στατιστικές υπάρχουν για αυτόν το λόγο, μιλούν για κατοχές, ποσοστά, μονομαχίες, για τα χιλιόμετρα που έτρεξες.

Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία όμως δεν είναι ο κανόνας για να κερδίσεις το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι αν κατέβεις οκτώ φορές στην επίθεση μπορεί να είσαι εύστοχος και να κερδίσεις, αλλά σε άλλον αγώνα μπορεί να έχεις περισσότερες ευκαιρίες και να μην κερδίσεις. Αυτό που θέλω εγώ είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι από τον πρώτο αγώνα και να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα».

Είδατε τον αγώνα της Ναϊμέγκεν για το πρωτάθλημα, τι έχετε να πείτε για τον τρόπο που αγωνίστηκε; «Η Ναϊμέγκεν είναι μία ομάδα η οποία παίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, παίρνει ρίσκο στο παιχνίδι της και προσπαθεί να βγει μπροστά.

Έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά είχε ευκαιρίες μέχρι το τέλος του αγώνα για να ισοφαρίσει γιατί είναι μία ομάδα η οποία πάντα παίζει επιθετικά και παίρνει το ρίσκο. Πάντα παίζει με τον ίδιο τρόπο, έτσι πιστεύω θα παίξει και αύριο με εμάς».