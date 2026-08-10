Σε αναδιάταξη της ηγεσίας του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν προχώρησε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, με αλλαγές σε έξι κρίσιμες θέσεις.
Οι αλλαγές έγιναν γνωστές μέσω αναρτήσεων στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Νέος αρχηγός Γενικού Επιτελείου ο Αλί Αμπντολαχί
Ο υποστράτηγος και πιλότος Αλί Αμπντολαχί αναλαμβάνει αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.
Αναπληρωτής του ορίστηκε ο ταξίαρχος Κιουμάρς Χαϊντάρι.
Οι τοποθετήσεις αυτές αφορούν την κορυφή της στρατιωτικής διοίκησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη αναδιαμορφώνει τον μηχανισμό ασφαλείας της.
Αλλαγές και στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης
Παράλληλα, ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχιντί αναλαμβάνει τη διοίκηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Στη θέση του αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών τοποθετήθηκε ο υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντί.
Στη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ορίστηκε ο υποναύαρχος Αλί Οζμαΐ.
Ο Χοσεΐν Ταΐμπ στη Μπασίτζ
Τέλος, ο Χοτζάτολ Ισλάμ βα-Μουσλεμίν Χοσεΐν Ταΐμπ αναλαμβάνει διοικητής της Μπασίτζ, της παραστρατιωτικής εθελοντικής πολιτοφυλακής που υπάγεται στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Η αναδιάταξη αφορά πρόσωπα-κλειδιά στον στρατιωτικό και παραστρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν, με τις αλλαγές να καταγράφονται σε κορυφαία επίπεδα διοίκησης.