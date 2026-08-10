Σε αναδιάταξη της ηγεσίας του μηχανισμού ασφαλείας του Ιράν προχώρησε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, με αλλαγές σε έξι κρίσιμες θέσεις.

Οι αλλαγές έγιναν γνωστές μέσω αναρτήσεων στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέος αρχηγός Γενικού Επιτελείου ο Αλί Αμπντολαχί

Ο υποστράτηγος και πιλότος Αλί Αμπντολαχί αναλαμβάνει αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

Αναπληρωτής του ορίστηκε ο ταξίαρχος Κιουμάρς Χαϊντάρι.

Οι τοποθετήσεις αυτές αφορούν την κορυφή της στρατιωτικής διοίκησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη αναδιαμορφώνει τον μηχανισμό ασφαλείας της.

Αλλαγές και στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης

Παράλληλα, ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχιντί αναλαμβάνει τη διοίκηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Στη θέση του αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών τοποθετήθηκε ο υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντί.

Στη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ορίστηκε ο υποναύαρχος Αλί Οζμαΐ.

Ο Χοσεΐν Ταΐμπ στη Μπασίτζ

Τέλος, ο Χοτζάτολ Ισλάμ βα-Μουσλεμίν Χοσεΐν Ταΐμπ αναλαμβάνει διοικητής της Μπασίτζ, της παραστρατιωτικής εθελοντικής πολιτοφυλακής που υπάγεται στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η αναδιάταξη αφορά πρόσωπα-κλειδιά στον στρατιωτικό και παραστρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν, με τις αλλαγές να καταγράφονται σε κορυφαία επίπεδα διοίκησης.