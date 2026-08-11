Για χρόνια, η Τουρκία αποτελούσε κυρίως έναν προορισμό για μεγάλους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στη δύση της καριέρας τους. Η άφιξη του Ρομπέρτο Κάρλος στη Φενέρμπαχτσε το 2007 αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Βραζιλιάνος, στα 34 του και έχοντας κατακτήσει τα πάντα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, ανοίγοντας ουσιαστικά έναν κύκλο που ακολούθησαν παίκτες όπως ο Ντρογκμπά, ο Σνάιντερ και ο Φαν Πέρσι.

Η τουρκική Super Lig προσέφερε τότε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό οικονομικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων και λόγω της φορολογίας που έφτανε στο 20%. Το σκηνικό, όμως, έχει αλλάξει σημαντικά.

Πλέον, οι μεγάλοι τουρκικοί σύλλογοι δεν προσελκύουν μόνο καταξιωμένους παίκτες που αναζητούν ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο. Διεκδικούν ποδοσφαιριστές στην ακμή της καριέρας τους και είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν ποσά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δύσκολο να εμφανιστούν στην τουρκική αγορά.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η μεταγραφή του Βίκτορ Όσιμεν στη Γαλατασαράι. Ο τουρκικός σύλλογος κατέβαλε 75 εκατ. ευρώ στη Νάπολι για την απόκτηση του Νιγηριανού επιθετικού, ενώ το ετήσιο οικονομικό πακέτο του ποδοσφαιριστή έφτασε τα 21 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τον καθαρό μισθό, το μπόνους παραμονής και τα δικαιώματα εικόνας.

Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν ήταν εξαίρεση.

Η Γαλατασαράι επένδυσε ακόμη 31 εκατ. ευρώ για τον Σίνγκο και 27,5 εκατ. για τον Τσακίρ, ενώ προσέφερε στον Λιρόι Σανέ καθαρές ετήσιες απολαβές 12 εκατ. ευρώ. Η Φενέρμπαχτσε κινήθηκε αντίστοιχα, δαπανώντας 28 εκατ. ευρώ για τον Γκεντουζί και 25 εκατ. για τον Ακτούρκογλου, ενώ η Μπεσίκτας απέκτησε τον Κοκτσού έναντι 30 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή αλλαγή.

Τη σεζόν 2025-26 η Super Lig κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη καθαρή μεταγραφική δαπάνη παγκοσμίως, με 477 εκατ. ευρώ επενδύσεις και αρνητικό ισοζύγιο 217 εκατ. ευρώ. Μόνο η Premier League και η Saudi Pro League κινήθηκαν υψηλότερα. Για να γίνει αντιληπτή η ταχύτητα της αλλαγής, μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, τη σεζόν 2023-24, το αντίστοιχο αρνητικό ισοζύγιο ήταν μόλις 16 εκατ. ευρώ.

Και η επιθετική πολιτική στην αγορά δεν σταμάτησε.

Η Φενέρμπαχτσε απέκτησε τον Γκρίνγουντ έναντι 39 εκατ. ευρώ από τη Μαρσέιγ, ενώ το τουρκικό ενδιαφέρον στράφηκε και προς τον Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν. Ο Σαλάχ στην ομάδα της Τραπεζούντας θα κοστίσει περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ για δυο χρόνια.

Από πού προέρχονται όλα αυτά τα χρήματα;

Η απάντηση βρίσκεται σε ένα πολύ πιο σύνθετο οικονομικό και πολιτικό σύστημα από την απλή σχέση εσόδων και εξόδων των συλλόγων.

Στην Τουρκία, το ποδόσφαιρο έχει ιδιαίτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η Γαλατασαράι, η Φενέρμπαχτσε και η Μπεσίκτας αντιπροσωπεύουν, μαζί, το 86% των φιλάθλων στη χώρα, ενώ μαζί με την Τραμπζονσπόρ αποτελούν την τετράδα των μεγαλύτερων συλλόγων της Super Lig.

Οι τέσσερις ομάδες λειτουργούν μέσω αθλητικών ενώσεων, ενώ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Η ανάγκη για αγωνιστική επιτυχία, ωστόσο, συχνά συνυπάρχει με ένα πολύ πιο σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο η πολιτική διάσταση του αθλητισμού δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Το 2021, οι τέσσερις σύλλογοι συμφώνησαν σε αναδιάρθρωση χρέους ύψους 800 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία τραπεζών, στην οποία συμμετείχαν κυρίως κρατικές τράπεζες. Προβλέφθηκε αρχική περίοδος χάριτος και αποπληρωμή σε βάθος δεκαετίας.

Η λύση, όμως, δεν εξαφάνισε το πρόβλημα.

Λίγα χρόνια αργότερα, το συνολικό χρέος Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ είχε φτάσει τα 1,14 δισ. ευρώ.

Οι σύλλογοι στράφηκαν έτσι όλο και περισσότερο στις αυξήσεις κεφαλαίου. Μέρος των κεφαλαίων προέρχεται από θεσμικούς επενδυτές και μετόχους που έχουν παράλληλα σχέση με τις ομάδες. Σημαντικό ρόλο, όμως, παίζει και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Γήπεδα, προπονητικά κέντρα, ξενοδοχεία, λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλες εκτάσεις χρησιμοποιούνται ως οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αποτιμηθούν εκ νέου, να αξιοποιηθούν ή να λειτουργήσουν ως εγγυήσεις για νέα χρηματοδότηση.

Η περίπτωση της Γαλατασαράι είναι χαρακτηριστική.

Ο σύλλογος συμφώνησε με κατασκευαστική εταιρεία και το τουρκικό κράτος για την αξιοποίηση της έκτασης στη Φλορια, όπου βρίσκονταν παλαιότερα οι προπονητικές εγκαταστάσεις. Η συμφωνία απέφερε σχεδόν 500 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των χρημάτων να χρησιμοποιείται για τη μείωση του χρέους και τη χρηματοδότηση της αγωνιστικής δραστηριότητας.

Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος στον οποίο η ακίνητη περιουσία μετατρέπεται σε ρευστότητα, η ρευστότητα στηρίζει τις μεταγραφές και η αγωνιστική επιτυχία επιχειρεί να δημιουργήσει νέα έσοδα.

Το μοντέλο, έχει τα όριά του

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής οικονομίας του αθλητισμού Σεμπαχατίν Ντεβέτσιογλου, οι τουρκικοί σύλλογοι αντιμετωπίζουν υψηλό δανεισμό και προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση μέσω κρατικών τραπεζών, αυξήσεων κεφαλαίου και επανεκτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Η λογική είναι συχνά βραχυπρόθεσμη: οι διοικήσεις αναζητούν τρόπους να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες, ενώ το συσσωρευμένο πρόβλημα μπορεί να μεταφέρεται στις επόμενες διοικήσεις.

Σημαντική παράμετρος είναι και η ισοτιμία της τουρκικής λίρας.

Η μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος έχει μειώσει σε όρους λίρας το βάρος ορισμένων εσωτερικών δαπανών και υποχρεώσεων, την ώρα που οι σύλλογοι αποκτούν έσοδα σε ευρώ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή στο Champions League αποκτά, επομένως, τεράστια σημασία.

Η Γαλατασαράι έχει αξιοποιήσει τα τελευταία χρόνια την παρουσία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και την προηγούμενη σεζόν εισέπραξε περίπου 50 εκατ. ευρώ από την πορεία της μέχρι τους «16». Οι συνολικοί της τζίροι έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ, περίπου στα 360 εκατ. ευρώ.

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων, όμως, η λειτουργική διαχείριση παρέμεινε ζημιογόνα. Στους πρώτους εννέα μήνες της χρήσης 2025-26 εμφάνισε απώλειες 30 εκατ. ευρώ.

Ο στόχος της Γαλατασαράι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος: να φτάσει σε κύκλο εργασιών 600 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφικές δραστηριότητες, μέχρι το 2028.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται έτσι σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής κινητικότητας. Οι μεταγραφές γίνονται ακριβότερες, τα μεγάλα συμβόλαια πολλαπλασιάζονται και οι κορυφαίοι σύλλογοι διεκδικούν πλέον ποδοσφαιριστές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απλησίαστοι για τη Super Lig.

Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, υπάρχει ένα οικονομικό οικοδόμημα που στηρίζεται σε δανεισμό, αυξήσεις κεφαλαίου, αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, κρατική τραπεζική χρηματοδότηση, χορηγίες και ευρωπαϊκά έσοδα.

Η διοργάνωση του Euro 2032 από την Τουρκία και την Ιταλία αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική γύρω από το τουρκικό ποδόσφαιρο.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι αν οι τουρκικοί σύλλογοι μπορούν να συνεχίσουν να ξοδεύουν.

Είναι αν μπορούν να στηρίξουν μακροπρόθεσμα αυτά τα ποσά με αντίστοιχα πραγματικά έσοδα.

Για όσο διάστημα οι μεταγραφές, η κρατική χρηματοδότηση, η ακίνητη περιουσία και τα ευρωπαϊκά έσοδα τροφοδοτούν ο ένας τον άλλον, το μοντέλο μοιάζει να λειτουργεί. Αν όμως ένας από αυτούς τους κρίκους σπάσει, η εντυπωσιακή εικόνα της τουρκικής αγοράς μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο εύθραυστη απ’ όσο δείχνει. Και τότε η σημερινή μεταγραφική έκρηξη μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν απλώς η κορυφή μιας οικονομικής φούσκας.