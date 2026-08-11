Στην κυκλοφορία έχει τεθεί από χτες η νέα οδική γέφυρα της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου, στην παλαιά παραλιακή οδό, στο ύψος του Ιλισσού ποταμού, στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου. Πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, αλλά και για την αντιπλημμυρική θωράκιση και την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ ήρθη πλήρως ο αποκλεισμός της λεωφόρου στο τμήμα από τη Θησέως έως την Καποδιστρίου.

Η παράδοση της γέφυρας πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση 2,5 μηνών σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, λόγω σημαντικών τεχνικών δυσκολιών. Έγινε ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την έκτη κατά σειρά αυτοψία του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στο εργοτάξιο του Ιλισσού. Κατά την τελευταία επίσκεψή του, στις 18 Ιουλίου, δεσμεύθηκε ότι η κυκλοφορία θα αποκαθίστατο μέσα στις επόμενες 30 ημέρες και τηρήθηκε με την ολοκλήρωση μιας σύνθετης τεχνικής παρέμβασης που παρέμενε σε επίπεδο εξαγγελιών, καθώς προϋπέθετε απαιτητικές αδειοδοτήσεις, ζητήματα που ανέκυπταν και σχετίζονταν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και ιδιαίτερες κατασκευαστικές συνθήκες στην κοίτη του ποταμού.

Σε εξέλιξη η εκβάθυνση της κοίτης του Ιλισσού συνολικού προϋπολογισμού 7,9 εκατ. ευρώ

Η κατασκευή της νέας γέφυρας αποτελεί μέρος του έργου διευθέτησης της κοίτης του Ιλισσού, συνολικού προϋπολογισμού 7.987.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχετευτικής ικανότητας του ποταμού. Ο Ιλισσός, μαζί με τον Κηφισό, αποτελούν βασικούς αποδέκτες των πλημμυρικών παροχών του Λεκανοπεδίου και η ασφαλής λειτουργία των κοιτών τους θεωρείται κρίσιμη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε συνολικά τρεις γέφυρες. Η πρώτη αφορά την αντικατάσταση της παλαιάς λιθόκτιστης γέφυρας της Εθνάρχου Μακαρίου από τη νέα οδική γέφυρα ΤΕ06, η οποία παραδόθηκε χτες στην κυκλοφορία, με παράλληλη τροποποίηση της διατομής της κοίτης.

Οι άλλες δύο παρεμβάσεις αφορούν την καθαίρεση της παλαιάς οδικής γέφυρας της Λεωφόρου Ποσειδώνος και την κατασκευή νέας γέφυρας αστικού περιπάτου, καθώς και την κατασκευή νέας μεταλλικής πεζογέφυρας επί της οδού Ισμήνης. Η κατασκευή νέας πεζογέφυρας κρίθηκε αναγκαία, όταν διαπιστώθηκε ότι η παλαιά δεν μπορούσε να επισκευαστεί λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης που είχε υποστεί.

Αναφορικά με την εκβάθυνση του Ιλισσού, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων αντιστήριξης, καθώς και οι εκσκαφές, ανάντι της παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος. Απομένουν δύο φατνώματα του δαπέδου της κοίτης, καθώς και η κατασκευή των επενδυτικών τοιχίων του ποταμού.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων παρεμβάσεων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών:

⁠Στις 24 Αυγούστου αρχίζει η άντληση των υδάτων από την κοίτη του ποταμού, προκειμένου να συνεχιστούν οι σκυροδετήσεις του πυθμένα και των επενδυτικών τοιχίων στις όχθες. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Οκτωβρίου.

Την ίδια ημέρα θα αρχίσει η δημιουργία των προκατασκευασμένων δοκών της πεζογέφυρας ΤΕ06Β, όπως τροποποιήθηκαν για να μπορούν να εξυπηρετήσουν και την κυκλοφορία οχημάτων, ανάγκη που προέκυψε για την εκτέλεση της Β’ φάσης της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, καθώς και τη διέλευση του αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Η παραγωγή των δοκών θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, παράλληλα με την κατασκευή των ακροβάθρων της γέφυρας.

Έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν τοποθετηθεί οι δοκοί, θα έχει ολοκληρωθεί το κατάστρωμα της ΤΕ06Β και η γέφυρα θα είναι έτοιμη για χρήση, επιτρέποντας και τη μεταφορά του αγωγού της ΕΥΔΑΠ στο κατάστρωμα της.

Η νέα μεταλλική πεζογέφυρα επί της οδού Ισμήνης αναμένεται να είναι έτοιμη στις 16 Οκτωβρίου και έως το τέλος του ίδιου μήνα να έχει τοποθετηθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, προβλέπεται να προχωρά η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες και στον ποδηλατόδρομο, η κατασκευή δαπέδων, οι καθαρισμοί, η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και οι αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες. Η ολοκλήρωση και η παράδοση του συνόλου του έργου προγραμματίζονται για τον Νοέμβριο του 2026.

Προαπαιτούμενο έργο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ»

Η διευθέτηση του Ιλισσού αποτελεί τεχνικό προαπαιτούμενο για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και τη δημιουργία του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον». Ο σχεδιασμός προβλέπει έναν ανοιχτό χώρο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού, έκτασης 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, προσβάσιμο σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Νίκος Χαρδαλιάς, η σύμβαση με τον ανάδοχο του Μητροπολιτικού Πάρκου προγραμματίζεται να υπογραφεί τον Σεπτέμβριο και εντός του 2026 αναμένεται να εγκατασταθεί το εργοτάξιο, ενώ η έναρξη των κύριων εργασιών τοποθετείται τον Ιανουάριο του 2027. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι το «Αέναον» να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2029, δημιουργώντας έναν μεγάλο, ανοιχτό χώρο πρασίνου και αναψυχής για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Σχετικά με οσμή που εμφανίζεται, από την Περιφέρεια Αττικής αναφέρουν ότι το έργο εκβάθυνσης της εκβολής, το οποίο εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, δεν συνδέεται με τη δημιουργία φαινομένων κακοσμίας ή άλλων ανθυγιεινών συνθηκών στην περιοχή. Όπως σημειώνεται, η εκβολή αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των ομβρίων υδάτων ολόκληρης της ανάντη λεκάνης απορροής και, κατά συνέπεια, οι υδραυλικές και ποιοτικές συνθήκες της κοίτης επηρεάζονται από το σύνολο των εισροών που καταλήγουν στον ποταμό.

Κατά τις τελικές εκσκαφές και τις σκυροδετήσεις του πυθμένα, οι οποίες εκτελούνται εν ξηρώ με προσωρινό ανάχωμα, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, παρατηρήθηκε έπειτα από βροχοπτώσεις συγκέντρωση υδάτων και φερτών υλικών στα κατάντη σημεία. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η Περιφέρεια, μέσω του αναδόχου του έργου, προχώρησε επανειλημμένα σε αντλήσεις και απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλικών. . Ένα μέρος τους όμως δεν κατέστη δυνατό να απομακρυνθεί στο παρόν στάδιο των εργασιών, λόγω του εξαιρετικά μικρού βάθους και της ιδιαίτερης υφής τους.

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, αναμένεται ότι θα αποκατασταθεί η ανεμπόδιστη μεταφορά των φερτών υλικών προς τη θάλασσα, βάσει της φυσικής λειτουργίας του υδατορέματος και θα πάψουν να υφίστανται οι σημερινές συνθήκες πρόσκαιρης συσσώρευσης τους στην περιοχή των εκβολών. Για τη διερεύνηση της προέλευσης της κακοσμίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη απευθυνθεί στην ΕΥΔΑΠ και στους παρόδιους δήμους, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο απόρριψης υγρών ή στερεών αποβλήτων και ακαθάρτων στον Ιλισσό.