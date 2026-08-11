Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε σήμερα πως καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» του.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «ο δημοσιογράφος, με μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και τα νέα Μέσα, ξεχωρίζει για τις έρευνες, τις συνεντεύξεις και την ανθρωποκεντρική του οπτική στα γεγονότα.

Από τη νέα σεζόν, θα παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ τους “ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ”, την εκπομπή που έχει ταυτιστεί με τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, διεισδυτικά πορτρέτα, αναδεικνύοντας σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Η παρουσία του Σταύρου Θεοδωράκη στον ενημερωτικό τομέα θα είναι ευρύτερη, με συμμετοχή ως σχολιαστής στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στο ραδιόφωνο, καθώς και με παραγωγές στα ηλεκτρονικά Μέσα του Ομίλου.

Η ομάδα του ΣΚΑΪ εύχεται στον Σταύρο Θεοδωράκη καλή αρχή και κάθε επιτυχία στη νέα του πορεία».