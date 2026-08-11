Topless εμφανίστηκε η Μπρουκς Ναντίρ στη Σαρδηνία κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, καθώς μαζί της βρίσκονταν οι γονείς και η αδελφή της.

Τα μέλη της οικογένειας του διάσημου μοντέλου φάνηκε να μην ενοχλούνται από την επιλογή της, ακόμη και όταν εκείνη βούτηξε από το σκάφος στη θάλασσα.

Η πρωταγωνίστρια του νέου «Baywatch» δεν ήταν εντελώς γυμνή, καθώς φορούσε ένα δαντελένιο κοντό σορτς, ωστόσο η εμφάνισή της δίπλα στη μητέρα, τον πατέρα και την αδελφή της δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η σύντομη βουτιά πραγματοποιήθηκε μετά το γεύμα που απόλαυσαν η Μπρουκς, οι γονείς της και η Σάρα Τζέιν σε εστιατόριο στο ιταλικό νησί Λα Μανταλένα, σύμφωνα με το TMZ.