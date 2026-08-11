Στα Χανιά και συγκεκριμένα έξω από το Ενετικό Λιμάνι βρέθηκε το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, το Club Med 2.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Το εντυπωσιακά πανέμορφο πλοίο κατέφθασε στα Χανιά στις 7:30, προερχόμενο από τον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος κρουαζιέρας, μεταφέροντας 270 επιβάτες.

Το Club Med 2 ανήκει στη γαλλική εταιρεία Club Méditerranée, κατασκευάστηκε το 1992 και ανακαινίστηκε το 2008.

Έχει μήκος 194 μ., πλάτος 20 μ., βύθισμα 5 μ. και μπορεί να φιλοξενήσει στα 8 καταστρώματά του 386 επιβάτες που εξυπηρετούνται από 214 άτομα πληρώματος.

Διαθέτει 186 πολυτελείς καμπίνες εκ των οποίων 10 σουίτες εμβαδού 35 τ.μ. η καθεμία.

Επίσης, εκτός των άλλων, διαθέτει δύο πισίνες με θαλασσινό νερό καθώς και ναυτική αίθουσα με άμεση πρόσβαση σε θαλάσσια σπορ από το κύτος του σκάφους.

Το ιστιοφόρο διαθέτει 5 κατάρτια και 7 ηλεκτρονικά ελεγχόμενα πανιά με συνολικό εμβαδόν 2.400 τ.μ., ενώ πλην των πανιών διαθέτει 2 πετρελαιοηλεκτρικές μηχανές και αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 15 κόμβους.

Μαζί με το αδερφό του πλοίο, το Wind Surf της εταιρείας Windstar Cruises, το οποίο είχε κατασκευαστεί ως Club Med 1, αποτελούν τα μεγαλύτερα ιστιοφόρα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.

Δύο αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Σούδας

Στο μεταξύ, νωρίς το πρωί κατέπλευσαν στο λιμάνι της Σούδας δύο ακόμα κρουαζιερόπλοια.

Το κρουαζιερόπλοιο Marella Explorer 2 με 1801 επιβάτες και το κρουαζιερόπλοιο Regatta με 631 επιβάτες.