Σοκαρισμένη είναι η Νέα Υόρκη από τη δολοφονία της 9χρονης, Μελίνας Φρατολίν, η οποία είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη το περασμένο καλοκαίρι. Το άτυχο κορίτσι είχε βρεθεί νεκρό σε βάλτο, ενώ ο πατέρας της είχε αρχικά υποστηρίξει ότι είχε πέσει «θύμα απαγωγής».

Έναν χρόνο μετά, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε ένοχο τον 46χρονο πατέρα της, Λουτσιάνο Φρατολίν, για τη δολοφονία της και την απόκρυψη της σορού της.

Μέλη της οικογένειας κρατούσαν ο ένας τον άλλον, καθώς οι ένορκοι ανακοίνωναν την ετυμηγορία «Ένοχος», καταδικάζοντας τον 46χρονο για «ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού και απόκρυψη ανθρώπινης σορού».

Ο Φρατολίν, όρθιος ανάμεσα στους δύο συνηγόρους του, διατήρησε ανέκφραστο το πρόσωπό του και κούνησε ελαφρά το κεφάλι του, προτού καθίσει. Λίγα λεπτά αργότερα απομακρύνθηκε από την αίθουσα με χειροπέδες.

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, οι συγγενείς αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν ανάμεσα στα έδρανα.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Έσεξ, Μάικλ Λάνγκεϊ, δήλωσε ότι ένιωσε ανακούφιση ακούγοντας την ετυμηγορία, έπειτα από έναν χρόνο έρευνας για την υπόθεση.

«Ήταν εδώ οι παππούδες, οι θείες. Έπρεπε να κάθονται στην αίθουσα του δικαστηρίου, γνωρίζοντας ότι υπήρχε, προφανώς, το ενδεχόμενο να μην καταδικαστεί. Ήταν μια ανακούφιση για εκείνους και ελπίζω ότι αυτό θα μπορέσει να τους προσφέρει κάποιου είδους λύτρωση», είπε έξω από το δικαστήριο.

«Η κόρη της δεν γύρισε ποτέ σπίτι»

Η μητέρα της Μελίνας, Κάλι Γαλάνις, δεν βρισκόταν τη Δευτέρα στο δικαστήριο. Σύμφωνα με τον Λάνγκεϊ, δεν ήθελε να παρευρεθεί σε περίπτωση που ο Φρατολίν κατέθετε. Όπως πρόσθεσε, η Γαλάνις έχασε τη μοναχοκόρη της όταν πέθανε η Μελίνα.

«Περίμενε όλη νύχτα να γυρίσει η κόρη της στο σπίτι, κοιτούσε από το παράθυρο (…). Η κόρη της δεν γύρισε ποτέ και την επόμενη ημέρα έλαβε το τηλεφώνημα ότι είχε πεθάνει σε ένα ρέμα στην κομητεία Έσεξ, στη Νέα Υόρκη», είπε.

Η σορός της Μελίνας εντοπίστηκε πέρυσι σε έναν βάλτο, σε αγροτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Ήταν εν μέρει καλυμμένη από πεσμένο δέντρο, ενώ στο στήθος της είχε τοποθετηθεί ένας μεγάλος βράχος.

Η μικρή και ο πατέρας της βρίσκονταν προς το τέλος μιας εβδομαδιαίας παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Φρατολίν δήλωσε την εξαφάνισή της στις 19 Ιουλίου 2025.

Η σορός της εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα κοντά στην Τικοντερόγκα της Νέας Υόρκης, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Υόρκης. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία λόγω πνιγμού.

Ο Φρατολίν είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του απήχθη από δύο άνδρες, οι οποίοι διέφυγαν με ένα λευκό βαν. Ωστόσο, οι ερευνητές συνέλαβαν αργότερα τον ίδιο για τη δολοφονία του παιδιού.

«Δεν βρισκόταν εκεί όπου έλεγε»

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο τόσο στον εντοπισμό της σορού της Μελίνας όσο και στην εξέλιξη της δίκης. Οι Αρχές αξιοποίησαν δεδομένα γεωεντοπισμού από το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο του Φρατολίν, καθώς και αρχεία μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία κάλεσε αρκετούς αστυνομικούς και ειδικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν δεδομένα από το αυτοκίνητο και το κινητό τηλέφωνο, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας, για να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του Φρατολίν την ημέρα του θανάτου της Μελίνας και να αποδείξουν ότι η εκδοχή που είχε δώσει στις Αρχές δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

«Υπήρχαν δεδομένα. Μπορούσαμε να δούμε ακριβώς πού βρισκόταν το όχημά του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι δεν βρισκόταν εκεί όπου έλεγε στους ανθρώπους ότι βρισκόταν, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας», δήλωσε ο Λάνγκεϊ.

Έγγραφα που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του Φρατολίν συνέβαλαν επίσης στην απόδειξη της πρόθεσης, στοιχείο απαραίτητο και για τις δύο κατηγορίες για τις οποίες καταδικάστηκε.

Στα έγγραφα, ο Φρατολίν είχε γράψει προσβλητικά σχόλια για τη Γαλάνις και έκανε αναφορά στο ότι θα έφερνε την κόρη του «στο τέλος», κάτι που η εισαγγελία θεώρησε ένδειξη προμελετημένου σχεδίου.

«Όταν το διαβάζεις, είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα σχέδιο. Ήξερε ότι κάπου σε αυτές τις διακοπές μια ζωή θα έφτανε στο τέλος της (…)», δήλωσε ο Λάνγκεϊ.

«Ήταν μια δύσκολη υπόθεση», δήλωσε ο Έρικ Γουέιαντ, ένας από τους δικηγόρους του Φρατολίν, εξερχόμενος από το δικαστήριο.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου μία ώρα για να καταλήξουν στην ετυμηγορία, έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε περίπου τρεις εβδομάδες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η υπεράσπιση ολοκλήρωσε την παρουσίαση της υπόθεσής της, αφού ο Φρατολίν ανακοίνωσε ότι δεν θα καταθέσει προς υπεράσπισή του.

«Πραγματικά θέλω να καταθέσω, αλλά μου συνέστησαν να μην το κάνω», είπε νωρίτερα στον δικαστή.

Η υπεράσπιση παρουσίασε έναν μόνο μάρτυρα, ενώ η εισαγγελία, η οποία είχε τη νομική υποχρέωση να αποδείξει την ενοχή πέραν πάσης αμφιβολίας, παρουσίασε περισσότερους από 20 μάρτυρες.

«Η κοινότητα συσπειρώθηκε γύρω από την υπόθεση»

Στην αγόρευσή του, ο άλλος συνήγορος του Φρατολίν, Μπράιαν Πιλάτσκι, επανεξέτασε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων της δίκης, επιχειρώντας να τα εντάξει στην εκδοχή των γεγονότων που έδωσε ο πελάτης του.

Υποστήριξε ότι οι αντιφατικές δηλώσεις του Φρατολίν το βράδυ που δήλωσε την εξαφάνιση της Μελίνας οφείλονταν στο γεγονός ότι τα αγγλικά δεν ήταν η μητρική του γλώσσα, αλλά και στην έντονη πίεση και την εξάντληση.

Υποστήριξε επίσης ότι η αστυνομία δεν έκανε αρκετά για να εντοπίσει το βαν μετά την καταγγελία της απαγωγής, αλλά στράφηκε αμέσως στον ίδιο ως βασικό ύποπτο, ενώ παράλληλα παρέβλεψε σημαντικά στοιχεία. Όπως είπε, ο βράχος που βρέθηκε πάνω στη σορό της Μελίνας δεν εξετάστηκε για DNA, ιδρώτα ή αίμα.

Ο Φραττολίν έχει κριθεί ένοχος, ωστόσο η τελική ποινή του θα αποφασιστεί στις 14 Οκτωβρίου, όταν θα καθοριστεί και το διάστημα που θα παραμείνει στη φυλακή. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στην κομητεία Έσεξ, ενώ έχει στη διάθεσή του έναν μήνα για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης των ενόρκων.

Η υπόθεση της Μελίνας άγγιξε τις καρδιές των κατοίκων της περιοχής, δήλωσε ο Λάνγκεϊ μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Μάλιστα, κάτοικοι έδωσαν το όνομά της σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου κοντά στην Τικοντερόγκα.

«Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή, όμως όταν δολοφονείται ένα παιδί, η κοινωνία συγκλονίζεται. Η κοινότητα συσπειρώθηκε γύρω από την υπόθεση», είπε, σύμφωνα με το cbc news.

«Δεν έχει σημασία αν ήταν από την κομητεία Έσεξ, το Μόντρεαλ ή οπουδήποτε αλλού. Ήταν ένα 9χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του στην περιοχή μας και ένιωσα υπεύθυνος να εξασφαλίσω κάποιου είδους δικαιοσύνης για εκείνη», δήλωσε.