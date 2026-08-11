Μια 22χρονη μητέρα στη Βόρεια Ντακότα κατηγορείται ότι σκότωσε δύο από τα παιδιά της και τραυμάτισε σοβαρά ένα ακόμη το βράδυ της Πέμπτης.

Η Αστυνομία του Μάνταν ανακοίνωσε ότι η Κέιλι Έρχαρτ αντιμετωπίζει εννέα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία, μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρεις για βαριά επίθεση.

Επιτέθηκε στα παιδιά με μαχαίρι

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Έρχαρτ τραυμάτισε με μαχαίρι τα τρία παιδιά της, ηλικίας 5 μηνών, 1 και 3 ετών. Το παιδί ηλικίας ενός έτους παρέμεινε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται σε ένορκη κατάθεση, ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο σπίτι μαζί τους όταν κλήθηκε η Αστυνομία, είπε στους ερευνητές ότι η Έρχαρτ είχε αναφέρει πως σκόπευε να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει τα παιδιά. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι σχεδίαζε να πάρει διαζύγιο από την Έρχαρτ.

Ο πατέρας δήλωσε ακόμη ότι η Έρχαρτ είχε αγοράσει πρόσφατα ένα πιστόλι και ότι το βράδυ της Πέμπτης τον απείλησε με αυτό. Ο ίδιος κατάφερε να αρπάξει το όπλο, να το αποσυναρμολογήσει και να σκορπίσει τα κομμάτια του. Κατά τη διάρκεια της πάλης, η Έρχαρτ τον δάγκωσε και τον γρατζούνισε.

Η γιαγιά των παιδιών φέρεται να κυνηγήθηκε με μαχαίρι

Στο σπίτι φέρεται να βρισκόταν και η γιαγιά των παιδιών. Η Αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς πως η Έρχαρτ τους κυνήγησε έξω από το σπίτι κρατώντας μαχαίρι, προτού τους επιτεθεί.

«Μια τέτοια σκηνή είναι κάτι που κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να χρειαστεί να δει και με τον τρόπο που οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μία από τις πιο φρικτές στιγμές που πιθανότατα θα βιώσουν στη ζωή τους, είμαι υπερήφανος», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μάνταν, Τζέισον Ζίγκλερ.

Κατά την αρχική εμφάνιση της Έρχαρτ ενώπιον δικαστή την Παρασκευή, διατάχθηκε να μην έχει καμία επαφή με τα θύματα που επέζησαν, ενώ το ποσό της εγγύησης ορίστηκε στα 3 εκατομμύρια δολάρια.

«Ο λόγος είναι η ακραία βία που περιγράφεται σε αυτές τις κατηγορίες και η απειλή για την κοινότητα, τα θύματα και τα παιδιά», δήλωσε η δικαστής Μαρίνα Σπαρ.

Το ενός έτους παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σε ένορκη κατάθεση στο δικαστήριο αναφέρεται ότι τα παιδιά υπέστησαν τραύματα από κοψίματα.

«Θέλω να αναγνωρίσω ότι πρόκειται για ένα ακραίο, τραγικό και σπαρακτικό περιστατικό για τα παιδιά που εμπλέκονται, τις οικογένειές τους, την κοινότητά μας και τους πρώτους ανταποκριτές που έφτασαν στο σημείο. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν», δήλωσε ο Τζέισον Ζίγκλερ.

Η Αστυνομία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του ενός έτους παιδιού, ωστόσο ανέφερε ότι το παιδί έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Έρχαρτ δεν έχει ακόμη δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες που της έχουν απαγγελθεί. Η επόμενη εμφάνισή της ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου.

Η οικογένεια Έρχαρτ έχει ξεκινήσει καμπάνια στο GoFundMe για την οικονομική στήριξη του παιδιού που επέζησε.