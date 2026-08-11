Μια από τις πιο αναπάντεχες αλλαγές στην εμφάνισή της έκανε η Μάρθα Στιούαρτ, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με το στιλ της.

Η 85χρονη lifestyle guru άφησε για λίγο στην άκρη το χαρακτηριστικό ανοιχτό ξανθό χρώμα των μαλλιών της και υιοθέτησε μια εντυπωσιακή rose gold απόχρωση, συνδυάζοντας το ροζ με ζεστούς χρυσούς τόνους.

Πίσω από τη νέα της εμφάνιση βρίσκεται ο διάσημος hairstylist Κρις Άπλετον, ο οποίος έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz.

Οι δυο τους αποκάλυψαν το νέο look μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram στις 9 Αυγούστου, με τον Κρις Άπλετον να γράφει χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθατε στην εποχή του rose gold».

Η Μάρθα Στιούαρτ μπήκε στη «ροζ εποχή» της

Στο βίντεο της εντυπωσιακής μεταμόρφωσης, η Μάρθα Στιούαρτ εμφανίζεται με το νέο ροζ χρώμα στα μαλλιά της και συμμετέχει με χιούμορ σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τον κόσμο της μόδας.

Στο background ακούγεται το «Vogue» της Μαντόνα, ενώ χρησιμοποιείται απόσπασμα με τη Μέριλ Στριπ ως Μιράντα Πρίστλι από το «The Devil Wears Prada 2». Η Μάρθα Στιούαρτ κάνει lip sync στη φράση «Συγκεντρώσου, έχουμε δουλειά να κάνουμε» και συνεχίζει με χιούμορ: «Και όταν λέω “εμείς”, εννοώ “εσύ”».

Το νέο της hair look δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητο από τους διαδικτυακούς της φίλους. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση γέμισαν με κομπλιμέντα, με πολλούς να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το πόσο της ταιριάζει η συγκεκριμένη απόχρωση.

«Πώς γίνεται να δείχνει συνεχώς όλο και καλύτερη;», έγραψε ένας follower, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Της πηγαίνει τόσο πολύ αυτό το χρώμα. Το πέτυχε απόλυτα».

Η Μάρθα Στιούαρτ έχει άλλωστε αποδείξει πολλές φορές ότι αντιμετωπίζει τη μόδα και την ομορφιά χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Αυτή τη φορά, επέλεξε μία απόχρωση που αποτελεί πιο τολμηρή επιλογή σε σχέση με το ξανθό look με το οποίο την έχουμε συνηθίσει, δίνοντάς του παράλληλα μια κομψή και ιδιαίτερα μοντέρνα διάσταση.

Με τη rose gold μεταμόρφωσή της, η Μάρθα Στιούαρτ έκλεισε το καλοκαίρι με έναν από τους πιο αναπάντεχους beauty πειραματισμούς της και, όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις των followers της, το αποτέλεσμα κέρδισε τις εντυπώσεις.