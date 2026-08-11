Έκπληξη προκάλεσε σε καλεσμένους του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στη Νέα Υόρκη η παρουσία του Μπραντ Πιτ με ποτό στο χέρι, λίγο πριν ο ίδιος παραδεχτεί δημόσια ότι δεν βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποχή από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, ο πρωταγωνιστής του «Ocean’s Eleven» εθεάθη να πίνει στη λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου.

Brad Pitt spotted drinking at Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding in July before publicly admitting he is off the wagon https://t.co/q6qY9T25Mk pic.twitter.com/gfsNfCn0qj — New York Post (@nypost) August 10, 2026

Η εικόνα του προκάλεσε εντύπωση, καθώς ο Μπραντ Πιτ είχε μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την απόφασή του να σταματήσει το αλκοόλ.

Στον γάμο παρευρέθηκαν πολλά μεγάλα ονόματα της showbiz, μεταξύ των οποίων ο Άνταμ Σάντλερ, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, η Σελένα Γκόμεζ, η Τζίτζι Χαντίντ και ο Τομ Κρουζ. Ο Μπραντ Πιτ έδωσε το «παρών» έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

«Ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια»

Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε να αρχίσει ξανά να πίνει, έπειτα από επτά χρόνια αποχής. «Ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια και μετά άρχισα ξανά να πίνω», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι πλέον προσπαθεί να το κάνει με πολύ μεγαλύτερο έλεγχο. Όπως είπε, υπήρξαν φορές που ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση και κατάλαβε γρήγορα ότι το αλκοόλ δεν του κάνει καλό όταν ξεπερνά τα όριά του.

Ο Μπραντ Πιτ σημείωσε ότι μπορεί να πιει λίγα ποτήρια κρασί, αλλά όχι μεγάλη ποσότητα. «Πρέπει να το αντιμετωπίζω επαγγελματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά το 2019, σε συνέντευξή του στους New York Times, ότι είχε σταματήσει το αλκοόλ και είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα 12 βημάτων. Τότε είχε εξηγήσει ότι αισθανόταν πως είχε φτάσει στα όριά του και γι’ αυτό αποφάσισε να στερήσει από τον εαυτό του το προνόμιο του ποτού.

Η απόφασή του να σταματήσει το αλκοόλ είχε έρθει μετά από ένα περιστατικό σε αεροπλάνο το 2016, το οποίο φέρεται να συνέβαλε στην επιδείνωση της σχέσης του με την Αντζελίνα Τζολί. Η Αντζελίνα Τζολί είχε υποστηρίξει σε δικαστικά έγγραφα ότι ο τότε σύζυγός της είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά απέναντι στην ίδια και σε ένα από τα έξι παιδιά τους. Το FBI διερεύνησε την υπόθεση, ωστόσο δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος του Μπραντ Πιτ.

Οι δύο ηθοποιοί ολοκλήρωσαν τη διαδικασία του διαζυγίου τους το 2024.

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται σήμερα να έχει απομακρυνθεί από αρκετά από τα παιδιά του, ενώ κάποια από αυτά έχουν επιλέξει να μη χρησιμοποιούν πλέον το επώνυμό του.

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε και για μια πολύ σκοτεινή περίοδο της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει σε σημείο έντονης απελπισίας λόγω οικογενειακών προβλημάτων. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο ένιωθε ότι δεν μπορούσε να βρει διέξοδο από τον πόνο που βίωνε, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν σκόπευε να κάνει κακό στον εαυτό του. «Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και το λέει κάποιος που έχει κερδίσει το λαχείο στη ζωή», σχολίασε.

Όταν ρωτήθηκε αν αναφερόταν στα παιδιά του, περιορίστηκε να απαντήσει: «Οικογενειακά θέματα. Ας το αφήσουμε εκεί». Παρά τις προσωπικές δυσκολίες, ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει με έντονο ρυθμό την επαγγελματική του πορεία, έχοντας στα σκαριά αρκετές νέες κινηματογραφικές παραγωγές, ανάμεσά τους το «Heart of the Beast», ένα ακόμη πρότζεκτ σε σενάριο Κουέντιν Ταραντίνο και σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ, καθώς και το «The Riders».