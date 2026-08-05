Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί συνεχίζεται με νέα ένταση. Ο 62χρονος ηθοποιός ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την πρώην σύζυγό του να καταθέσει οικονομικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο από το 2017 έως το 2019.

Το αίτημα συνδέεται με ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει η Αντζελίνα Τζολί στην ανταγωγή της, σύμφωνα με τους οποίους μετά τον χωρισμό τους το 2016 έβαλε σε μεγάλο βαθμό την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα, χάνοντας αμοιβές για αρκετά χρόνια. Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι ο Μπραντ Πιτ ασκούσε σημαντικό οικονομικό έλεγχο λόγω της κοινής τους περιουσίας και ότι από το 2019 επιδίωκε να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία από εκείνον. Το 2021 πούλησε το δικό της μερίδιο στο οινοποιείο Château Miraval, γεγονός που πυροδότησε τη συνεχιζόμενη δικαστική τους διαμάχη

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Αντζελίνα Τζολί είχε αρχικά συμφωνήσει να παραδώσει οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2017 έως 2021. Ωστόσο, οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ ισχυρίζονται ότι τελικά κατέθεσε φορολογικές δηλώσεις και καταστάσεις αμοιβών μόνο για το 2020 και το 2021.

Η πλευρά του ηθοποιού, όπως αναφέρει η Daily Mail, ζητά τώρα έγγραφα που να αποτυπώνουν το συνολικό ετήσιο εισόδημά της, καθώς και τις απολαβές της από ποσοστά κερδών προηγούμενων κινηματογραφικών και σκηνοθετικών δουλειών της κατά την περίοδο 2017-2019. Όπως υποστηρίζει, τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι απαραίτητα για να εξεταστεί κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός ότι η Αντζελίνα Τζολί στερήθηκε «χρόνια αμοιβών».

Brad Pitt asks court to ORDER Angelina Jolie to turn over financial records after she claimed she put 'career on hold' https://t.co/JfkZ1vkfcs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 4, 2026

Οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ σημειώνουν ακόμη ότι η ηθοποιός αρνήθηκε να δεχθεί περιορισμούς σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο οι αναφορές στα εισοδήματά της. Κατά την άποψή τους, από τη στιγμή που συνδέει την πώληση του Miraval και τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που της είχε προταθεί με την οικονομική της θέση, τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα σχετικά με την υπόθεση.

Η απάντηση της Αντζελίνα Τζολί

Η πλευρά της Αντζελίνα Τζολί απορρίπτει αυτή την ερμηνεία και κατηγορεί τον Μπραντ Πιτ ότι παρουσιάζει αποσπασματικά τις θέσεις της. Όπως επισημαίνει, η ηθοποιός δεν ισχυρίστηκε ότι αντιμετώπιζε γενική οικονομική δυσχέρεια, αλλά ότι επιδίωκε οικονομική ανεξαρτησία ειδικά από τον πρώην σύζυγό της, ώστε να διαχωρίσει πλήρως τη ζωή και την περιουσία της από εκείνον.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν επίσης ότι η απαίτηση για στοιχεία πριν από το 2020 αποτελεί σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς της. Τονίζουν ότι, παρότι θεωρούν πως δεν είχε σχετική υποχρέωση, έχει ήδη παραδώσει τις φορολογικές δηλώσεις και τις καταστάσεις εσόδων της για το 2020 και το 2021, δηλαδή για την περίοδο που προηγήθηκε και περιέβαλε τη διαμάχη για την πώληση του μεριδίου της.

Παράλληλα, η Αντζελίνα Τζολί υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν ήταν αν είχε ανάγκη τα χρήματα, αλλά η προσπάθειά της να απεμπλακεί οικονομικά από τον Μπραντ Πιτ. Η πλευρά της επαναφέρει και τους ισχυρισμούς περί κακοποιητικής συμπεριφοράς, τους οποίους ο ηθοποιός έχει αρνηθεί, καθώς και τη διαφωνία τους για τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε προταθεί στο πλαίσιο της πώλησης του Miraval.

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» το 2005 και παντρεύτηκαν το 2014 στη Γαλλία. Η σχέση τους έληξε το 2016, όταν η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ενώ έκτοτε έχουν εμπλακεί σε μια μακρά και ιδιαίτερα δημόσια δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους και την κοινή τους περιουσία.

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης παραμένει το Château Miraval, το οινοποιείο και κτήμα στη νότια Γαλλία που είχαν αποκτήσει μαζί. Η πώληση του μεριδίου της Αντζελίνα Τζολί σε τρίτο πρόσωπο οδήγησε σε νέα δικαστική σύγκρουση, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.