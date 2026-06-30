Η προσωπική ζωή της Αντζελίνα Τζολί παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστήριο από τότε που χώρισε από τον Μπραντ Πιτ, το 2016. Αν και κατά καιρούς έχουν υπάρξει φήμες που τη συνέδεαν με διάφορους άνδρες, η ίδια σπάνια έχει μιλήσει δημόσια για την ερωτική της ζωή.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στο θέμα σε συνέντευξή της στο «Yahoo Entertainment», παραδεχόμενη ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα, πριν από μία δεκαετία», είπε, με αφορμή την προώθηση της νέας της ταινίας «Couture».

«Οπότε, κάπως έχω βάλει στο μυαλό μου ότι αυτό το κομμάτι του εαυτού μου δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής μου, όταν επικεντρώνομαι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Σήμερα, στα 51 της, η Αντζελίνα Τζολί φαίνεται ανοιχτή στο να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που, όπως είπε, την έχει «σπάσει» λίγο. «Ναι, τα πράγματα αλλάζουν, αλλά με έναν τρόπο που δεν περίμενα. Δεν νιώθω ότι είμαι 51 και αρχίζω να σκέφτομαι ότι μεγαλώνω. Σκέφτομαι ότι πρέπει να ζήσω ξανά. Να είμαι ξανά ελεύθερη», είπε επίσης στο περιοδικό. «Με έναν τρόπο, ίσως η ζωή να με έχει σπάσει λίγο».

Ενώ η Αντζελίνα Τζολί παραμένει μόνη μετά τον χωρισμό της, ο πρώην σύζυγός της, Μπραντ Πιτ, είναι σε σχέση με την ηθοποιό Ινές ντε Ραμόν από το 2022.

Ο Μπραντ Πιτ με την Ινές ντε Ραμόν

Το δύσκολο διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ και η ζωή μετά τον χωρισμό

Ο χωρισμός της Τζολί και του Πιτ εξελίχθηκε σε μια σκληρή δικαστική διαμάχη για το διαζύγιο, η οποία διήρκεσε οκτώ χρόνια και ολοκληρώθηκε τελικά πέρυσι. Το άλλοτε πανίσχυρο ζευγάρι του Χόλιγουντ χώρισε το 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου και συνολικά 11 χρόνια σχέσης, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2024.

Μετά το διαζύγιο, πηγή ανέφερε ότι η Τζολί δεν βιαζόταν να μπει σε κάτι «σοβαρό». «Της είναι δύσκολο να εμπιστευτεί άνδρες μετά από όσα πέρασε με τον Μπραντ», δήλωσε πηγή στο «Us Weekly». «Δεν έχει αποκλείσει τους άνδρες από τη ζωή της, αλλά δεν ψάχνει κάτι σοβαρό αυτή την περίοδο», πρόσθεσε. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η πρωταγωνίστρια του «Maleficent» «δεν πιστεύει πως θα ξεπεράσει ποτέ το τραύμα» της σχέσης της με τον Πιτ, τονίζοντας πως «δεν αναζητά τον έρωτα αυτή τη στιγμή».

Η Τζολί και ο 62χρονος Πιτ έχουν μαζί έξι παιδιά: τρία βιολογικά, τη Σάιλο, 20 ετών, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 17 ετών, καθώς και τρία υιοθετημένα, τον Μάντοξ, 24 ετών, τον Παξ, 22 ετών, και τη Ζαχάρα, 21 ετών.

Πηγή κοντά στην Αντζελίνα Τζολί είχε περιγράψει στο παρελθόν τη διαδικασία του διαζυγίου ως εφιάλτη για εκείνη και την οικογένειά της. «Τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν μια φρικτή περίοδος για εκείνη και την οικογένειά της», δήλωσε διαφορετική πηγή στο «People».

Πηγή κοντά στον Μπραντ Πιτ, ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς της Τζολί, λέγοντας στο «People»: «Η Τζολί έχει επιδοθεί σε μονομερείς επιθέσεις τα τελευταία οκτώ χρόνια, με μια ατελείωτη διαστρέβλωση των γεγονότων και με την προβολή της δικής της συμπεριφοράς σε άλλους, προκαλώντας τεράστια παράπλευρη ζημιά σε όσους βρίσκονται μέσα και γύρω από την οικογένεια».

Σημειώνεται ότι το πρώην ζευγάρι, που έγινε παγκοσμίως γνωστό ως «Μπραντζελίνα», υπέγραψε τα έγγραφα του διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2024.