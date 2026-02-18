Σε ένα μήνα από τώρα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η νέα ταινία «Couture», με την Αντζελίνα Τζολί σε μια αξέχαστη ερμηνεία, σύμφωνα με τις διεθνείς κριτικές. Εξάλλου, ο ρόλος της Μαξίν, που βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, είναι βαθιά προσωπικός για την ηθοποιό, η οποία έχασε τη μητέρα της από καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού το 2007.

Αλλά και η ίδια προχώρησε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή το 2013 και προληπτική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων το 2015, καθώς διαγνώστηκε με το γονίδιο BRCA1 που της έδινε 87% πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού και 50% καρκίνο των ωοθηκών.

Μάλιστα, η Αντζελίνα Τζολί είχε επηρεαστεί τόσο από τον ρόλο της αυτό, που κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, φορούσε ένα κολιέ της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, για να νιώθει ασφάλεια στις ευάλωτες σκηνές.

Το «Couture» της Αλίς Βινοκούρ (Παρίσι Ξανά, Ατίθασες), έχει κερδίσει μέχρι τώρα τους κριτικούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια καθηλωτική ταινία. Η ιστορία διαδραματίζεται στον κόσμο της παριζιάνικης μόδας, παρουσιάζοντας ιστορίες γυναικών διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών, που προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της μοίρας τους. Μάλιστα, είναι η πρώτη ταινία μυθοπλασίας στην οποία δόθηκε άδεια να γίνουν γυρίσματα μέσα στα ιστορικά ατελιέ και σαλόνια της Chanel, στην οδό Rue Cambon στο Παρίσι.

Η υπόθεση

Στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, οι ζωές τριών γυναικών διασταυρώνονται: η Μαξίν (Τζολί), σκηνοθέτιδα στα σαράντα της, ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού και επανασυνδέεται απροσδόκητα με έναν γνώριμο συνεργάτη (Γκαρέλ)· η Άντα (Ανέι), ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν· και η Ανζέλ (Ραμφ) είναι μια μακιγιέζ που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων.

Καθώς οι διαδρομές τους ενώνονται, η ταινία φωτίζει τη σιωπηλή αντοχή που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα και τονίζει την απίστευτη αλληλεγγύη που ενώνει αυτές τις γυναίκες, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους.

Σκηνοθεσία: Αλίς Βινοκούρ

Ηθοποιοί: Αντζελίνα Τζολί, Λουί Γκαρέλ, Έλα Ραμφ, Ανιέρ Ανέι, Βενσάν Λιντόν

Είδος: Δράμα

Διάρκεια: 106’

Πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου από την TFG