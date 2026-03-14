Γνωστή και ως η «μυστική πρωτεύουσα» της Γερμανίας, το Μόναχο, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μετά το Βερολίνο και το Αμβούργο, είναι ο προορισμός που πρέπει να βάλεις στην ταξιδιωτική σου λίστα.

Πρόκειται για μία γραφική πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ίζαρ και αναμφίβολα είναι η σταρ της Βαυαρίας. Θεωρείται μια από τις πιο καθαρές και ασφαλείς πόλεις της Γερμανίας, όπου έχεις πολλά πράγματα να κάνεις και να δεις. Η Παλιά Πόλη (Altstadt) του Μονάχου, με τα κτίρια σε στυλ μπαρόκ και ροκοκό, η πλατεία Marienplatz, με την περίφημη εκκλησία της Παρθένου Μαρίας με το χαρακτηριστικό ρολόι με ταξινομημένους κινούμενους αριθμούς που παρουσιάζουν σκηνές από μεσαιωνικές παραστάσεις, είναι από τα σημεία που θα σε εντυπωσιάσουν.

Επίσης, σίγουρα θα απολαύσεις τη βόλτα σε έναν από τους μεγαλύτερους αστικούς κήπους στον κόσμο, τον Englischer Garten. Το Μόναχο είναι κι ένας πολιτιστικός προορισμός, καθώς διαθέτει πάνω από 80 μουσεία, με το Deutsches Museum (το μεγαλύτερο μουσείο τεχνολογίας στον κόσμο) και την περιοχή Kunstareal (συγκρότημα πινακοθηκών) να ξεχωρίζουν. Και μπορεί το φθινόπωρο να είναι όλα τα φώτα στραμμένα στη βαυαρική πόλη λόγω του Oktoberfest, όμως το Μόναχο σφύζει από παραδοσιακούς κήπους μπίρας (Biergartens) και ιστορικές μπιραρίες όπως το Hofbräuhaus, όπου μπορείτε να απολαύσετε την ανοιξιάτικη μπίρα σας.

Τέλος, σε κοντινή απόσταση βρίσκονται διάφορα παραμυθένια κάστρα όπως το Neuschwanstein (που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη Disney), αλλά και οι Βαυαρικές Άλπεις, που σημαίνει ότι μπορείτε να συνδυάσετε μια ημερήσια εκδρομή σε αυτά.

