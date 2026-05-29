Ξεχάστε για λίγο τη Φλωρεντία και τη Σιένα. Αν ψάχνετε το πιο γοητευτικό κρυφό μυστικό της Ιταλίας, η απάντηση βρίσκεται στο Μπολγκέρι. Φωλιασμένο στην επαρχία του Λιβόρνο, αυτό το μεσαιωνικό χωριό περιβάλλεται από μερικούς από τους πιο διάσημους αμπελώνες του πλανήτη.

Η μαγεία του, δε, ξεκινά πριν ακόμα φτάσεις. Καθώς οδηγείς στη θρυλική Viale dei Cipressi, τη λεωφόρο με τα πέντε χιλιόμετρα από πανύψηλα κυπαρίσσια, νιώθεις ότι μπαίνεις σε πίνακα ζωγραφικής. Χρυσαφένιοι αμπελώνες, δέντρα που έχουν «φορέσει» τα καλοκαιρινά τους χρώματα και μια απέραντη γαλήνη που απλώνεται παντού, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Το πανέμορφο ιστορικό κέντρο του με τα χαρακτηριστικά σπίτια από πέτρα και τούβλα και τα γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια, θα σε μαγέψει. Από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του το επιβλητικό κάστρο της πόλης, το οποίο κατά το σούρουπο φωταγωγείται και μοιάζει πραγματικά ονειρικό. Επίσης, δεν γίνεται να βρεθείς στο Μπολγκέρι και να μην επισκεφτείς κάποιον από τους αμπελώνες του ή οινοποιεία.

