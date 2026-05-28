Το Μπιαρίτζ είναι το μέρος όπου η αριστοκρατική κομψότητα της βρίσκεται στα σύνορα με την Ισπανία. Η κομψή παραλιακή πόλη στη νοτιοδυτική ακτή της Γαλλίας, μάλιστα, ήταν κάποτε αγαπημένος προορισμός των αριστοκρατών.

Σήμερα, είναι η κοσμοπολίτικη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του σέρφινγκ και κάθε καλοκαίρι γίνεται σημείο αναφοράς διάσημων επισκεπτών αλλά και σέρφερ. Τα μεγαλοπρεπή παλάτια, τα πολυτελή καζίνο και οι διάσημες λεωφόροι συνυπάρχουν αρμονικά με τη χαλαρή κουλτούρα των σέρφερ, δίνοντας στην πόλη μια ξεχωριστή ταυτότητα.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Rocher de la Vierge, μια βραχώδης προεξοχή με ένα άγαλμα της Παναγίας στην κορυφή που αποτελεί το σύμβολο της πόλης και να δοκιμάσει Gateau Basque με κρέμα. Ο επισκέπτης θα κολυμπήσει στη μοναδική προστατευμένη από τον αέρα παραλία Plage du Port Vieux και θα περιπλανηθεί στους γραφικούς δρόμους μέχρι να φθάσει στο παλιό λιμάνι, στα δυτικά της πόλης.

