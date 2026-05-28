Για το νέο πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση των κομμάτων της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα μίλησε το πρωί της Πέμπτης 28/5 ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης.

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και τους Κώστα Παπαχλινίντζο και Κατερίνα Δούκα ο Μάκης Βορίδης διατύπωσε την εκτίμηση πως το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού στερείται σαφούς ιδεολογικής ταυτότητας και κινείται στον χώρο του αντισυστημικού λόγου, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Παράλληλα, ανέλυσε τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, ενώ άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «μη σοβαρή στάση» της αντιπολίτευσης.

«Ιδεολογικά συγκεχυμένο το κόμμα Καρυστιανού»

Ειδικότερα, ο Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «ιδεολογικά συγκεχυμένο», υποστηρίζοντας ότι αποφεύγει να αποκτήσει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά και περιορίζεται σε «κοινοτοπίες» και γενικόλογες τοποθετήσεις. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια προσπάθεια συγκρότησης ενός «αντισυστημικού χώρου», με ρητορική που βασίζεται κυρίως στην άρνηση και την κριτική προς το πολιτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο πολιτικό σχήμα δεν απευθύνεται στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά περισσότερο σε ψηφοφόρους που κινούνται σε αντισυστημικές ή πιο ακραίες κατευθύνσεις. «Αυτό δεν είναι εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επιλογές προσώπων και η συνολική ρητορική παραπέμπουν σε ένα «μίγμα» πολιτικών και ιδεολογικών στοιχείων, χωρίς σαφή κατεύθυνση, το οποίο –όπως είπε– θυμίζει τάσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο των μνημονίων.

Η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα

«Στόχος του είναι η δεύτερη θέση» είπε ο Μάκης Βορίδης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και υποστήριξε ότι η στρατηγική του είναι «απλή και ξεκάθαρη»: να επανακαταλάβει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο φυσικός εκφραστής του χώρου μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία νέων κομμάτων, αξιοποιώντας την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης» είπε.

«Δεν τον ενδιαφέρει η πρωτιά άμεσα, αλλά να καθίσει τέσσερα χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και να επανέλθει στη συνέχεια», σημείωσε, περιγράφοντας μια στρατηγική «σταδιακής επιστροφής στην εξουσία».

Επίσης, άσκησε κριτική στο πολιτικό του αφήγημα, χαρακτηρίζοντας γενικόλογες τις προγραμματικές του εξαγγελίες και ειρωνευόμενος συνθήματα όπως η «ζωή με αξιοπρέπεια», λέγοντας ότι δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις.

Η ευθύνη της ΝΔ για την επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους Ο κ. Βορίδης αναγνώρισε ότι ένα σημαντικό τμήμα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε την αποχή στις τελευταίες εκλογές, σημειώνοντας ότι η ευθύνη για την επαναπροσέγγισή τους ανήκει στην κυβέρνηση. Όπως είπε, πρόκειται για πολίτες που «δεν έχουν απορρίψει» τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διατηρούν επιφυλάξεις.

«Έχουμε ευθύνη να εξηγήσουμε τις πολιτικές μας και να συνδεθούμε ξανά μαζί τους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πολίτες που εξακολουθούν να προσβλέπουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Μάκης Βορίδης εμφανίστηκε επικριτικός και απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτέλεσε ισχυρή πολιτική απειλή για την κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Επιπλέον, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη αξιοπιστίας και σοβαρότητας σε κρίσιμα ζητήματα, κάνοντας λόγο για «μη σοβαρή στάση» που, όπως είπε, έχει πολιτικό κόστος.

Ειδικότερα, αναφερόμενος σε υποθέσεις που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών, υποστήριξε ότι η κριτική της αντιπολίτευσης βασίζεται σε αποσπασματικά ή ανεπαρκή στοιχεία, ενώ υπερασπίστηκε τη στάση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι θεσμικές διαδικασίες ακολουθούνται κανονικά.

«Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό»

Κλείνοντας, ο Μάκης Βορίδης υπογράμμισε ότι το πολιτικό τοπίο παραμένει υπό διαμόρφωση, με την κρίση στην αντιπολίτευση να συνεχίζεται. Όπως είπε, οι πολίτες που δεν πείθονται από την κυβέρνηση αναζητούν εναλλακτική έκφραση, ωστόσο –κατά την εκτίμησή του– την τελική επιλογή θα καθορίσει η ανάγκη για «σταθερή και αποτελεσματική διακυβέρνηση».

«Την ώρα της κάλπης οι επιλογές θα είναι συγκεκριμένες και εκεί θα κριθούν όλα», σημείωσε χαρακτηριστικά.