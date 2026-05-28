Νέα ανάλυση DNA στις μυστηριώδεις μούμιες με τα επιμήκη κρανία, γνωστές ως «Conehead», απέτυχε να δώσει οριστικές απαντήσεις για την προέλευσή τους, αναζωπυρώνοντας τους μακροχρόνιους ισχυρισμούς ότι ενδέχεται να συνδέονται με εξωγήινη ζωή.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Liberty στη Βιρτζίνια εξέτασαν δόντια από τα κρανία Παράκας, μία συλλογή με περισσότερα από 300 αρχαία λείψανα που ανακαλύφθηκαν από αρχαιολόγους στο Περού κατά τη δεκαετία του 1920. Προηγούμενες μελέτες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα κρανία με το κωνικό σχήμα πιθανότατα είχαν παραμορφωθεί σκόπιμα από ανθρώπινο πολιτισμό που έζησε πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, μεταξύ 800 π.Χ. και 100 π.Χ. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναλύσεις βασίζονταν κυρίως σε οπτικές παρατηρήσεις.

Αρκετές προηγούμενες εξετάσεις DNA που επιχείρησαν να αποκαλύψουν την προέλευση των μουμιών παρήγαγαν ασαφή αποτελέσματα, γεγονός που οδήγησε τους επιστήμονες στη διεξαγωγή νέας μελέτης με χρήση υλικού σε μορφή σκόνης που εξήχθη από τα δόντια, προκειμένου να δημιουργηθεί γενετικό προφίλ.

Για δεκαετίες κυκλοφορούν θεωρίες ότι οι μούμιες αποτελούν λείψανα εξωγήινων μορφών ζωής που φέρουν μη ανθρώπινο DNA, αν και αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ποτέ.

Η ερευνήτρια, Άμπιγκεϊλ ΜακΝτάουελ, δήλωσε ότι «ορισμένοι αρχαιολόγοι και γενετιστές απέδωσαν την παραμόρφωση στην πολιτισμική πρακτική της κρανιακής περίδεσης, η οποία χρησιμοποιούσε πίεση για να μεταμορφώσει το κρανίο, συχνά ως κοινωνικό σύμβολο πλούτου ή σημασίας».

«Άλλοι πίστευαν ότι οι μούμιες Conehead αποτελούσαν απόδειξη εξωγήινων επισκεπτών, υποστηρίζοντας ότι οι μούμιες ήταν απόγονοι μη ανθρωποειδών ειδών ή ακόμα και πραγματικοί εξωγήινοι», πρόσθεσε.

Παρά τη δειγματοληψία πολλών δοντιών από τις μούμιες Παράκας Conehead, οι επιστήμονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχε ακόμη επαρκές γενετικό υλικό ώστε να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο τα κρανία να προέρχονται από εξωγήινη φυλή.

Οι ερευνητές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τα δόντια για την εξαγωγή DNA, δηλαδή του γενετικού υλικού που αποκαλύπτει πληροφορίες για την καταγωγή ενός ατόμου, καθώς τα δόντια θεωρούνται εξαιρετικά ανθεκτικά στη φθορά και τη σήψη μέσα στους αιώνες, λειτουργώντας ως φυσικά «χρηματοκιβώτια» DNA.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Liberty δοκίμασε δύο διαφορετικές μεθόδους εξαγωγής DNA. Η πρώτη ήταν μία ήπια μέθοδος, κατά την οποία αφαιρέθηκαν μικρές ποσότητες σκόνης από το εσωτερικό της ρίζας του δοντιού. Η δεύτερη ήταν πιο επιθετική και περιλάμβανε άλεση ολόκληρου του δοντιού σε λεπτή σκόνη με χρήση μύλου καφέ.

Αφού ολοκληρώθηκαν και οι δύο διαδικασίες, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ειδική συσκευή μέτρησης για να υπολογίσουν την ακριβή ποσότητα DNA που είχε ανακτηθεί από κάθε δόντι.

Παρότι η μέθοδος άλεσης απέδωσε περισσότερο από πέντε φορές μεγαλύτερη ποσότητα DNA, και οι δύο μέθοδοι παρήγαγαν πολύ μικρές ποσότητες ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη γενετική σύσταση των Coneheads.

Η ήπια μέθοδος παρήγαγε 2,3 μονάδες DNA, γνωστές ως νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο. Ένα νανογραμμάριο αντιστοιχεί σε ένα δισεκατομμυριοστό του γραμμαρίου και ισοδυναμεί περίπου με 150 έως 170 ανθρώπινα κύτταρα. Παράλληλα, ένα μικρολίτρο αντιστοιχεί περίπου στο ένα εικοστό μιας σταγόνας από σταγονόμετρο.

Συνεπώς, οι 2,3 μονάδες αντιστοιχούσαν μόλις σε 300 έως 400 ανθρώπινα κύτταρα. Η μέθοδος άλεσης παρήγαγε 14,1 μονάδες ή περίπου 2.100 έως 2.400 κύτταρα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες αποκάλυψαν ότι τα εργαστήρια συνήθως χρειάζονται τουλάχιστον 20 μονάδες DNA προκειμένου τα μηχανήματα γενετικών αναλύσεων να μπορούν να δώσουν σαφή αποτελέσματα.

Καθώς όλοι οι έλεγχοι των δοκιμών λειτούργησαν σωστά, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το DNA των μουμιών είτε είχε απομείνει σε εξαιρετικά μικρή ποσότητα είτε είχε υποστεί σοβαρές φθορές λόγω παλαιότητας.

Η ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει τις έρευνες μέχρι να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα και να λύσει το μυστήριο των κρανίων Παράκας. Το επόμενο βήμα θα είναι η εφαρμογή νέας μεθόδου άλεσης που ονομάζεται απομεταλλικοποίηση, με στόχο την εξαγωγή μεγαλύτερης ποσότητας και καλύτερης ποιότητας DNA.

Μόλις αποκτηθεί καλύτερο γενετικό υλικό από τα δόντια, οι επιστήμονες θα το συγκρίνουν με DNA που έχει ήδη ληφθεί από τρίχες των μουμιών, προκειμένου να αποκαλυφθεί η πραγματική γενετική προέλευση των ανθρώπων Conehead.

Το 2022, επιστήμονες από τη Νότια Αμερική εξέτασαν 159 κρανία από τον αρχαιολογικό χώρο Παράκας Καβέρνας και διαπίστωσαν ότι το 98% έφερε ενδείξεις «σκόπιμης κρανιακής τροποποίησης», σύμφωνα με την Daily Mail.

Η πρακτική αυτή θεωρείται ότι αποτελούσε σημαντικό στοιχείο κοινωνικής ταυτότητας στην περιοχή των Άνδεων στη Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων πολιτισμών στο σημερινό Περού, τη Βολιβία και τον Ισημερινό.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι αρχαίοι άνθρωποι τύλιγαν απαλά το μαλακό κρανίο ενός βρέφους με ύφασμα ή ξύλινες σανίδες για αρκετούς μήνες, προκειμένου να διαμορφώσουν μόνιμα το κεφάλι του παιδιού σε επιμήκη, κωνική μορφή ως μέρος πολιτισμικής παράδοσης.

Ωστόσο, ο Ντέιβιντ Τσάιλντρες, ένας από τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς εκπομπής «Ancient Aliens» του History Channel, έχει υποστηρίξει ότι η πρακτική της κρανιακής περίδεσης αποσκοπούσε στην απομίμηση της εμφάνισης των «εξαιρετικά προηγμένων προγόνων» της ανθρωπότητας.

Στο βιβλίο «The Enigma of Cranial Deformation», ο Τσάιλντρες και ο συγγραφέας Μπράιεν Φόερστερ έγραψαν: «Το αίνιγμα γιατί διαφορετικοί αρχαίοι λαοί, ακόμη και σε απομονωμένα νησιά του Ειρηνικού, χρησιμοποιούσαν την περίδεση κεφαλής για να δημιουργήσουν επιμήκη κρανία είναι μυστηριώδες».

«Από πού πήραν αυτή την ιδέα;» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο Λόιντ Πάι, γνωστός ερευνητής παραφυσικών φαινομένων, έγινε γνωστός προωθώντας τη θεωρία ότι ένα περίεργου σχήματος παιδικό κρανίο που βρέθηκε στο Μεξικό τη δεκαετία του 1930, γνωστό ως «Starchild skull», αποτελούσε υβρίδιο ανθρώπου και εξωγήινου.

Ο Φόερστερ συνεργάστηκε με τον Πάι σε δείγματα κρανίων Παράκας και δήλωσε δημόσια σε συνέντευξή του το 2014 ότι ο Πάι πίστευε ακράδαντα πως τα κρανία Παράκας «δεν ανήκαν σε ανθρώπινα όντα» και παρουσίαζαν μη ανθρώπινα χαρακτηριστικά.