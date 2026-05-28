Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθήτριες, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 73 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στη νύχτα σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην Κένυα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο AFP.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο σχολείο θηλέων Ουτουμίσι στην πόλη Γκίλγκιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Ναϊρόμπι.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ομάδες διάσωσης στο σημείο, χωρίς ωστόσο να δώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Ο ανώτερος αστυνομικός διοικητής Μασούντ Μουίνι δήλωσε ότι περίπου 50 αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες γύρω από το σχολείο για μαθητές που ενδέχεται να διέφυγαν μέσα στον πανικό όταν ξέσπασε η φωτιά.

«Από το σοκ, τον φόβο και την αγωνία, πολλοί έτρεξαν έξω μέσα στη νύχτα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τοπικό δημοσιογράφο, δεκάδες γονείς έσπευσαν στο σχολείο αναζητώντας τα παιδιά τους, ωστόσο οι δυνάμεις ασφαλείας κρατούν τον κόσμο σε απόσταση από την περιοχή.

Η Κένυα έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με πολύνεκρα περιστατικά πυρκαγιών σε σχολεία οικοτροφείων.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, 21 μαθητές σκοτώθηκαν όταν φωτιά κατέστρεψε κοιτώνα σχολείου κοντά στην πόλη Νιέρι.

Η πιο φονική πυρκαγιά σε σχολείο της χώρας σημειώθηκε το 2001 στην περιφέρεια Ματσάκος, στη νότια Κένυα, όπου έχασαν τη ζωή τους 67 μαθητές λυκείου.