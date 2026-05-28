Κάλεσμα «σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» απεύθυνε ο Αλεξης Τσίπρας λίγο μετά την κατάθεση στον Άρειο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) η οποία συνοδευόταν από 300 υπογραφές.

«Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο και δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα καθώς και Ελληνίδες και Ελληνες από το εξωτερικό, Ελληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξη μας στο διαδικτυακό τόπο myelas όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υπογράψουν. Σήμερα όπως ορίζει ο νόμος καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Οπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή δημοκρατία» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε «Ειμαστε πολύ χαρούμενοι κι αισιόδοξοι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία στο λαό και στην πατρίδα μας, είμαστε χαρούμενοι όπως είπα διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας, οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σ’ αυτό τον τόπο».

Στο πλευρό του πρόσωπο έκπληξη, η Μαρία Λεπενιώτη, η πρόεδρος του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Η κ. Λεπενιώτη η οποία αφυπηρέτησα πέρυσι, ήταν μεταξύ των προσώπων που τον συνοδεύουν και φέρεται να έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου τι σηματοδοτεί η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε:

«Αυτό που καταλαβαίνετε, ότι η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη».

Μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος και των υπογραφών των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία προκειμένου να νομιμοποιηθεί ο νέος πολιτικός σχηματισμός.