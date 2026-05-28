Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξόντωσε τον επικεφαλής ενός κεντρικού δικτύου μεταφοράς χρημάτων της Χαμάς, έπειτα από αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Ιχάμπ Χρίζιμ σκοτώθηκε χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι ο Χρίζιμ ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση της μεταφοράς εκατομμυρίων δολαρίων προς τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι «τους τελευταίους μήνες, ο Χρίζιμ συνέχισε να παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ενώ οι δραστηριότητές του επέτρεψαν στην τρομοκρατική οργάνωση να εκτελεί επικείμενες επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων του IDF και Ισραηλινών πολιτών».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη γνωστοποίηση από το Ισραήλ του θανάτου του Μοχάμεντ Οντέχ, ηγέτη των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ.

Παράλληλα, δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα από τις συνέπειες του πλήγματος στη Γάζα.