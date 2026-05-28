«Κανείς δεν πέτυχε κοιτώντας το ρολόι», ανέφερε ο Δημήτρης Μιχόπουλος, Conference Thought Igniter και Founder της Genius & Crazy, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», μιλώντας για το νόημα στην εργασία, τα μεγάλα ταλέντα και τη νέα έννοια της ηγεσίας στη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Βίκτωρας Μοντζέλλι.

Υποστήριξε ότι η ουσία της εργασίας βρίσκεται στο νόημα και την προοπτική και όχι στη στενή παρακολούθηση του χρόνου εργασίας. Όπως είπε, «κανείς δεν κουράζεται όταν η δουλειά του έχει νόημα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια όταν εμφανίζονται σημάδια κόπωσης και έλλειψης διαύγειας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχείριση των μεγάλων ταλέντων μέσα στις επιχειρήσεις, λέγοντας ότι οι πραγματικά χαρισματικοί άνθρωποι αναζητούν περιβάλλοντα όπου θα έχουν «πεδίο δημιουργίας, συνυπευθυνότητα και χώρο να ξεπερνούν τις απαιτήσεις». Όπως σημείωσε, «το πρόβλημα συχνά δεν είναι τα ίδια τα ταλέντα αλλά οι ηγέτες και το κατά πόσο μπορούν να τα αντέξουν και να τα εξελίξουν χωρίς να φοβούνται ότι θα στεναχωρηθεί ο μέσος όρος».

Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλές μεγάλες εταιρείες λειτουργούν μέσα σε αυστηρά όρια που δεν επιτρέπουν στα μεγάλα ταλέντα να αναπτυχθούν πραγματικά, με αποτέλεσμα εκείνα να αναζητούν αλλού χώρο εξέλιξης.

Ο κ. Μιχόπουλος υποστήριξε επίσης ότι το παραδοσιακό management δεν χρειάζεται πια και πως πλέον το ζητούμενο είναι η ηγεσία. Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις δυνατότητες που ανοίγονται, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ζηλεύει που δεν είναι σήμερα 20 ετών, καθώς η AI απελευθερώνει νέες δημιουργικές δυνατότητες.