Στο αν θα άλλαζε κάτι στη ζωή του αν γυρνούσε το χρόνο πίσω αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλώντας στο συνέδριο του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία», που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο The Ilisian, όπου μίλησε για την επιτυχία, την ευτυχία την ηγεσία και τις αποφάσεις που καθορίζουν μια διαδρομή.

Αναφέρθηκε σε μία ερώτηση που είχε κάνει στον Χιου Χέφνερ όταν τον επισκέφθηκε στην έπαυλή του για το αν θα άλλαζε κάτι στη ζωή του. Εκείνος του απάντησε ότι «δε θα άλλαζα ούτε το χτύπο ενός τηλεφώνου. Θα τον ξανασήκωνα. Θα έτρεχα να το σηκώσω. Αν γύριζε ο χρόνος πίσω και αντί να ήμουν δίπλα στο τηλέφωνο, ήμουν στο μπάνιο, θα γλιστρούσα, θα χτυπούσα για να το σηκώσω».

Ο διάσημος παρουσιαστής και δημοσιογράφος, όπως είπε δεν συμφώνησε με αυτό:

«Εγώ θα άλλαζα πολλά. Θα άλλαζα πολλά. Θα προσπαθούσα να μη στεναχωρήσω ανθρώπους που κατά λάθος πιστεύω ότι στεναχώρησα, πιστεύοντας ότι έκανα σωστή κίνηση εκείνη τη στιγμή για να σώσω την παρτίδα.

Αν μπορούσα σε αυτή τη ζωή να φύγω με ένα χαμόγελο πραγματικά και με μια αγάπη και με μια αγκαλιά και σας το λέω από το βάθος της καρδιάς μου αυτό, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο.

Πραγματικά, ακόμη και αν πούμε η δόξα, τα χρήματα, λίγο ή πολύ, όσο ο καθένας τα βάζει στο μυαλό του ή όλη αυτή η επιτυχία είναι ένα πράγμα που δεν τελειώνει, ένα πηγάδι που αν μόνος σου δεν το γεμίσεις είναι απύθμενο. Δεν υπάρχει πουθενά τέλος.

Οπότε το επιμύθιο της ιστορίας για μένα θα ήταν μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο και αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάστηκα σε είκοσι χρόνια, ίσως σε δεκαπέντε, αν ο Θεός με βοηθήσει και ζω, να βρισκόμαστε σε ένα ταβερνάκι, να λέμε ιστορίες και να γελάμε. Αυτό θα ήταν. Όχι να περπατάω μόνος μου ακόμα και με ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο και να λένε όλοι: “Να ο βλάκας που και τι έκανε;”. Τι να το κάνω εγώ αυτό το τέλος;

Και επειδή έχω και ένα γιο, θα ήθελα πάρα πολύ όταν περπατάει στην κοινωνία να του λένε συγχαρητήρια για τον πατέρα σου και ήταν ένας υπέροχος τύπος.

Θα βρεθούν και τρεις μπορεί να του πουν ότι δεν ήταν εντάξει, αλλά όταν το 97% μπορεί να λέει ωραία, τότε θα του εξηγήσω ότι κράτα αυτό το 97%. Δεν μπόρεσα να τους ικανοποιήσω όλους. Συγχώρα με. Η επιτυχία δε φέρνει πάντα την ευτυχία. Καμία σχέση».