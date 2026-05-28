Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για τον γιο του, Πάρη.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε: «Δεν θα ήθελα να δώσω κάποιο συγκεκριμένο τίτλο για το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής. Προφανώς καταλαβαίνω ότι είναι κάποια πράγματα που βγαίνουν, αναπαράγονται, ο κόσμος μιλάει. Δεν είναι το θέμα αν κρύβομαι ή όχι. Θεωρώ ότι κι εγώ πρέπει να χαλαρώσω, γιατί οι ευθύνες είναι διαφορετικές. Όταν έχεις ένα παιδί και προσπαθείς να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές. Όλα αυτά μέσα στο κεφάλι σου, είναι ένας πόλεμος εσωτερικός, που για να χαλαρώσεις πρέπει και κάποιος να στο δώσει και να χαλαρώσεις εσύ ο ίδιος. Δεν θέλω να αποφύγω να σου απαντήσω για τη σχέση μου, είναι και τρελό εφόσον υπάρχουν τόσα πράγματα και φωτογραφίες, απλά δεν θέλω να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις. Έχω καταλάβει ότι όταν κάτι το προστατεύεις πολύ, κρατά και περισσότερο».

Η είσοδος του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο πλατό της εκπομπής με τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου: